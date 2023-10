Leadership per il cambiamento: attestati per le imprenditrici di Confindustria A premiare le 16 partecipanti al ciclo formativo il presidente Oreste Vigorito

“Leadership femminile per il cambiamento” è il titolo del percorso formativo di quattro appuntamenti organizzato da Confindustria Benevento e terminato lo scorso 4 ottobre.

Il ciclo formativo, che ha visto la partecipazione di 16 imprenditrici si è concluso con la consegna degli attesti da parte del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito che nell’occasione ha avuto modo di apprezzare il clima, la sintonia del gruppo e l’iniziativa realizzata.

Gli incontri tematici realizzati in poco più di un mese si sono incentrati su: Imprenditoria e leadership femminile: vantaggi, svantaggi e distintività (31 Agosto 2023); Sviluppo e guida di team di lavoro efficaci (8 settembre 2023) ; Welfare aziendale: ripensare il benessere dei dipendenti per la crescita delle imprese (15 settembre 2023) ; La costruzione di un piano di welfare aziendale” (4 ottobre 2023) .

Per Clementina Donisi Vice Presidente Confindustria Benevento, che ha promosso l’iniziativa: "Questo ciclo di seminari è stato voluto anche per avvicinare le donne imprenditrici alla vita dell'associazione. Chi è abituato a ricoprire più ruoli, come le donne, a volte è portato lasciare da parte proprio quelle attività di tipo relazionali che al contrario possono essere determinanti per creare contatti, occasioni di lavoro e opportunità. Da qui l'idea di creare un percorso dedicato, il cui successo è dato dai numeri registrati.

Si tratta dell'avvio di un percorso che avrà certamente un prosieguo"

I seminari, ciascuno della durata di 4 ore, sono stati realizzati da docenti ed esperti che hanno affrontato tematiche di particolare interesse per le imprese accompagnandole con casi pratici e attività di team building e si sono conclusi con la testimonianza di un’imprenditrice. A fornire la propri testimonianza: Roberta Caporaso (Titolare Medical Center); Clelia Crisci (Presidente ed Amministratore delegato Lapo Compound s.r.l); Suor Raffaela Letizia (Responsabile della Comunità Emmanuel di Faicchio); Titina Pigna (Responsabile Ricerca e Sviluppo della Cantina Sociale “La Guardiense”).

Il corso di formazione è stato strutturato a valere sull’Avviso 2/2022 di Fondirigenti, indirizzato a supportare lo sviluppo della leadership femminile in coerenza con le priorità della Missione 5 del PNRR – Inclusione e coesione – che va a sostegno della parità di genere e del contrasto alle discriminazioni includendo la formazione tra i “fattore abilitanti” per la crescita.

Secondo recenti indagini, appare ancora ridotta la presenza femminile nei ruoli manageriali e si rileva un limitato ricorso alla formazione da parte del management femminile in linea con le ultime rilevazioni INPS secondo cui le donne rappresentano solo il 19% del totale dei dirigenti in Italia.

La formazione mira a supportare le imprese e i dirigenti nella gestione del cambiamento delle modalità di lavoro e nella gestione delle risorse umane.