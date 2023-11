LIVE|Confindustria e Regione presentano il Corso per operatore meccanico Nella sala conferenze del Centro per l' impiego con l' assessore Filippelli e il presidente Vigorito

Si presenta al Centro per l' Impiego di Benevento alla presenza dell' assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli e del presidente di Confindustria Oreste Vigorito il primo percorso formativo di Operatore Meccanico.

A portare i saluti il presidente della Provincia Nino Lombardi: "Ottima giornata: un percorso virtuoso che mette insieme Regione, Istituzioni, Provincia, Confindustria e una scuola come il Lucarelli. Insieme possiamo fare grandi così, esaltando competenze e riappropriarci del valore della terra sannita".

Clementina Donisi per Confindustria spiega: "Ringrazio i compagni di viaggio di questa avventura, cominciata perché abbiamo compreso che c'è l' esigenza ma non la conoscenza di questo strumento della istruzione e formazione professionale messo a disposizione dalla Regione. Ringranziamo l' assessore Filippelli per quanto sta facendo, la scuola La Tecnica e il presidente Vigorito per la sua capacità di apertura. La formazione è centrale, abbiamo coinvolto tante aziende di più settori, dalla manifattura alle altre sezioni. Ci sono alti tassi di disoccupazione giovanile e le aziende hanno difficoltà a trovare manodopera specializzata, si parla di 40mila assunzioni che le aziende non riescono a fare. Nonostante ciò l' Italia ha il secondo manifatturiero al mondo. Confindustria crede moltissimo in questo strumento che mette in comunicazione stabilmente mondo della scuola e mondo del lavoro, col sistema duale. Abbiamo scelto il corso in operatore meccanico studiando le esigenze del territorio. ".