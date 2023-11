Unimpresa Irpinia Sannio incontra rappresentante Kosovo in Italia Caturano: auspichiamo collaborazioni con istituzioni internazionali

Incontro foriero di futuri sviluppi quello tenutosi ieri presso la sede di Unimpresa Irpinia Sannio a

Benevento, ospite l’ambasciatore in Italia della Repubblica del Kosovo, S. E. Signora Lendita Haxhitasim.

“Un incontro importante e pieno di contenuti costruttivi – ha dichiarato Ignazio Catauro presidente

Unimpresa Irpinia Sannio - per le imprese che sono iscritte ad Unimpresa regionale della Campania. Tante

le tematiche evidenziate, alcune di queste perseguibili già a partire dalle prossime settimane. La

disponibilità a stabilire rapporti più intensi e costruttivi con il mondo imprenditoriale Kosovaro è negli

interessi di entrambi”.

Il Kosovo è un piccolo paese della regione balcanica, una repubblica parlamentare indipendente dal 2008,

(proclamazione unilateralmente d’indipendenza dalla Serbia). La popolazione kosovara, stimata in circa

1.800.000 abitanti, è oggi composta da una netta maggioranza albanese (92%) e da numerose minoranze

etniche (8%): Serbi, Bosniaci e Gorani, Rom, Ashkali, Egiziani e Turchi.

Prima dell’emergenza Covid-19, il Kosovo era caratterizzato da una crescita economica stabile e dal debito

pubblico più basso rispetto agli altri Paesi della Regione. Nel 2019 il PIL si era attestato a 7 miliardi di euro

con una crescita reale del 4,2% rispetto al tasso del 4,1% registrato nel 2018. Il Fondo Monetario

Internazionale ha valutato una crescita del 4% nel 2020, del 9,5% 2021, la crescita valutata per il 2022 è

stata del 9,1%. Il tasso di disoccupazione per l’anno 2022 è attestato attorno al 25,8%, con un’incidenza

elevata sulla popolazione giovanile. Il dato significativo anche del 2022 sostenuto dalla World Bank vede

l'economia del Kosovo consolidare una piena ripresa (+9,1%), sostenuta, tra l’altro, dai consumi privati, da

una crescita record delle esportazioni, da un eccezionale rimbalzo delle visite della diaspora e da una forte

crescita del credito. Tuttavia, la ripresa è stata accompagnata anche da pressioni inflazionistiche

eccezionalmente elevate, soprattutto durante la seconda parte dell'anno, trainate principalmente

dall'aumento dei prezzi all'importazione. Secondo i primi dati che emergono dalle analisi per il 2023, la

crescita dovrebbe rallentare tra il 4 e il 6%.

Gli obiettivi che Unimpresa e Ambasciata della Repubblica del Kosovo si sono riproposti nel breve periodo

riguardano soprattutto la promozione di programmi mirati i alla loro partecipazione a piani economici legati

allo sviluppo imprenditoriale nel campo delle produzioni agroalimentari, agricole, dei servizi e della

formazione.

“Sono felice di essere qui con voi, così numerosi, - ha dichiarato l’Ambasciatore Haxhitasim - e apprezzo

molto la vostra disponibilità ad incontrare il rappresentate diplomatico della Repubblica del Kosovo in Italia.

Il vostro è un territorio di cui ho sentito molto parlare, e dopo averlo visitato più volte ho apprezzato le

vostre bellezze e le grandi opportunità che il tessuto economico consente di mettere in campo per stabilire

rapporti di collaborazione importanti e duraturi con il mondo delle imprese della vostra splendida regione”.

Promotore dell’incontro è stato l’avvocato Luigi Diego Perifano, già presidente del Consorzio Industriale

della provincia di Benevento, il quale ha precisato: “Mi ero riproposto di offrire all’Ambasciatrice

l’opportunità di un incontro con quello spaccato che rappresenta meglio la realtà imprenditoriale della

provincia di Benevento e delle aree interne. Unimpresa a mio avviso poteva rappresentare al meglio questo

mondo nella nostra provincia, ed è questo il motivo principale del perché ci troviamo qui questa sera. Del resto – ha ricordato l’avvocato Perifano – la nostra realtà imprenditoriale è fatta per il 97% da micro e piccole imprese, quelle con massimo 49 addetti. Il resto è si importante ma non permette di comprendere la reale composizione del tessuto economico e produttivo della nostra provincia”.

“Il partenariato con il mondo privato – ha dichiarato l’Ambasciatore del Kosovo - consente di rafforzare le

politiche di sviluppo del nostro Paese, in particolare nell’ambito della crescita delle nostre competenze

produttive. Il Kosovo ha l’interesse a che le relazioni commerciali, e le collaborazioni con il mondo delle

imprese di questa regione e con Benevento in particolare possa svolgersi nel miglio dei modi possibili. E,

per quanto possiamo vedere questa sera, – continua l’ambasciatore Lendita Haxhitasim – siamo certi che

l’associazione Unimpresa potrà certamente essere per noi un valido partner istituzionale”.

Il presidente Unimpresa, prof. Ignazio Catauro, nel suo intervento conclusivo ha espresso piena

disponibilità della sua organizzazione e “di tutti gli imprenditori iscritti, questa sera purtroppo presenti solo

in una minima parte, a collaborare con l’ambasciata del Kosovo in Italia per costruire solide relazioni

imprenditoriali con i settori industriali, commerciali e agricoli del paese balcanico. È interesse di tutti noi

consolidare rapporti di collaborazione costruttivi sia con le istituzioni locali che con le organizzazioni

imprenditoriali presenti a Pristina” ha concluso il presidente Unimpresa Irpinia.