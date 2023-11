Lampugnale: "Manovra? Per le imprese quasi nulla" Il vicepresidente della Piccola Industria: "Nel 2023 crescita investimenti zero, nel 2024 -0,1 %"

"Nel 2023 prevediamo una crescita zero degli investimenti industriali in Italia e nel 2024 un -0,1%.Questo si deve a una serie di fattori: la frenata del Pil, l'inflazione ei tassi della Bce che sono saliti al 4,5%, ma soprattutto il problema nasce dalla contrazione del credito bancario, proprio in un momento in cui le imprese dovrebbero investire di più nella transizione digitale e in quella ecologica».Lo dice Pasquale Lampugnale, vicepresidente di Piccola Industria Confindustria con delega a credito e finanza e presidente di Piccola Industria Campania , intervistato da La Stampa. Lampugnale spiega: "In Manovra per le imprese non c'è quasi nulla. Nei progetti del governo tutto l'aiuto che può essere dato alle aziende per la transizione 5.0 viene rinviato al Pnrr e al piano Repowering Eu, che però sono in via di rimodulazione e quindi tarderanno. Per di più non è stato rinnovato il dispositivo dell'Ace, che detassava una parte del reddito delle aziende destinata a rafforzare il loro patrimonio. Per dieci anni questa è stata una misura molto efficace, che ha contribuito a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese, e così le ha rese dei soggetti che le banche finanziavano più volentieri. Ma nella Manovra del 2024 l'Ace non è stata rinnovata, e ricordo che valeva 4,7 miliardi".