Distretto Delle Streghe, Alviggi: risultato importante per il commercio “Il riconoscimento giunge al termine di un proficuo lavoro corale"

“Piena soddisfazione per il definitivo riconoscimento da parte della Regione Campania del Distretto Urbano del Commercio di Benevento città denominato 'Le Streghe'”. Così il presidente provinciale di Confesercenti Benevento Gianluca Alviggi.

“Un buon risultato quello raggiunto con questo riconoscimento, e un plauso va all’Amministrazione Comunale di Benevento, ed in particolare al sindaco Clemente Mastella. Un riconoscimento anche all’assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone – dichiara il presidente Confesercenti – che ha saputo coordinare in modo efficace il gruppo di lavoro che ha redatto l’intera proposta progettuale”.

L'esponente dell'associazione di categoria in particolare ricorda che “il riconoscimento giunge al termine di un proficuo lavoro corale tra le associazioni di categoria del settore e la stessa Amministrazione Mastella. In questa direzione va la stessa presa di posizione di Confesercenti che non solo ribadisce la volontà di collaborare in modo efficace con l’intera amministrazione cittadina, ma anche con tutta la compagine associativa della città – continua il presidente Alviggi – In questo modo, non potremo fare altro che del bene alle nostre imprese del commercio e non solo".