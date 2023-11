In Campania e a Benevento bambini troppo attaccati a smartphone e tablet Lo studio di Save The Children: livelli di esposizione troppo alti, più di tre ore al giorno

In Campania il 79,7% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni - la terza regione con la percentuale più alta dopo Basilicata (82,2%) e Molise (80,5%), contro una media nazionale del 73% - e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. In Italia, il 65,9% usa il cellulare tutti i giorni, in Campania la percentuale sale al 72,8%. E c'è un primato negativo della regione, quello dell'esposizione agli schermi dei bambini fino a 2 anni: il 5,1% fa segnare una permanenza giornaliera superiore alle tre ore, livello record in Italia. Questi alcuni dei dati della XIV edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo "Tempi digitali", diffusi oggi da Save the Children - l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro -, in vista della Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che si celebra lunedì 20 novembre. L'Atlante è una fotografia dell'Italia in un tempo in cui, per la prima volta, la vita dei bambini è "datificata", registrata e condivisa sul web, ed esplora le opportunità e i rischi che bambini, bambine e adolescenti stanno affrontando dentro la nuova rivoluzione tra reale e virtuale. E se da un lato emergono le conseguenze di una sovraesposizione al digitale, dall'altro ci sono anche quelle dell'essere esclusi dalla dimensione online, se non si ha accesso alla rete o si è privi di competenze.

La rete ultraveloce con fibra fino all'abitazione raggiunge il 73,2% delle famiglie nella provincia di Napoli, il 58,9% nella provincia di Salerno, il 54,5% nella provincia di Caserta, il 45,2% nella provincia di Benevento, il 41,1% nella provincia di Avellino. Le famiglie ultraconnesse con accesso alla fibra FTTH (fino all'abitazione) rappresentano il 23,8% nella provincia di Napoli, l'ottava provincia più connessa in Italia, il 9,4% nella provincia di Salerno, il 6,29 nella provincia di Benevento, il 3,6% nella provincia di Caserta, il 2% nella provincia di Avellino.

Nonostante le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - accolte anche in Italia dalla Società Italiana di Pediatria - per non utilizzare dispositivi digitali per i bambini di età inferiore ai 2 anni, secondo una recente indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia il 22,1% dei bambini di 2-5 mesi passa del tempo davanti allo schermo (tv, computer, tablet o smartphone), per la maggior parte per meno di un'ora al giorno. I livelli di esposizione crescono con l'aumentare dell'età: se si considera il tempo di fruizione complessivo, che va da meno di un'ora a oltre tre ore, la percentuale di bambine e bambini che ha un'esposizione agli schermi tra gli 11 e i 15 mesi d'età in media arriva al 58,1%, quasi 3 su 5. In Campania la percentuale sale al 66,2% con il 5,1% di bambini esposto per tre o più ore al giorno, primato negativo in Italia. In un contesto nazionale che mostra una crescita dei comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica, la Campania registra le più alte percentuali d'Italia di ragazze e i ragazzi di 11, 13 e 15 anni che mostrano un uso problematico dei social media (il 16%, sopra la media nazionale del 13,5%) e dei videogiochi (il 26,9% contro una media nazionale del 24%). I comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica, da social media o da gioco online, sono correlati a un aumento dell'ansia sociale, della depressione e dell'impulsività, nonché a una peggiore qualità del sonno e a un rendimento scolastico scarso. Un uso intensivo di internet è associato anche a un maggior rischio di sovrappeso o obesità, a causa dell'inattività e per le cattive abitudini alimentari legate all'iperconnessione. In Italia è in crescita il numero di ragazze e ragazzi obesi o in sovrappeso, soprattutto al Sud, dove è maggiore anche la quota di 6-17enni che usano il cellulare tutti i giorni. In Campania la percentuale è del 31,6%, la più elevata in Italia, dove la media è del 22,6%. Ma il digitale può rappresentare anche uno strumento innovativo per prendersi cura dei beni comuni del territorio. Ne è un esempio #Palestriamoci, la petizione online lanciata dagli studenti dell'istituto comprensivo Cuoco Schipa di Napoli per riqualificare la loro palestra da anni inagibile. La petizione è stata costruita e lanciata dagli studenti nell'ambito del progetto Connessioni Digitali, promosso da Save the Children e sostenuto dal Gruppo Crédit Agricole in Italia per potenziare le competenze digitali di ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto, che ha coinvolto 100 scuole in tutta Italia, si avvale della collaborazione e della supervisione scientifica del CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), della partnership con ANSA e dell'implementazione a livello territoriale della cooperativa E.D.I. Onlus. "I ragazzi hanno risposto in modo autentico, direi eccellente", spiega la professoressa Alessandra Daloiso che ha seguito studentesse e studenti del Cuoco Schipa in questo progetto.