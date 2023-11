Barone: "Qualità vita? Bene Benevento ma Sud arranca" Il presidente Ficei: "Serve un piano straordinario per il Mezzogiorno"

“L’indagine sulla qualità della vita 2023 di ItaliaOggi – Ital Communications evidenzia, ancora una volta, la difficoltà delle città del Sud a risalire la china. Occorrono nuove e diverse politiche per rendere il Mezzogiorno protagonista”. A dirlo è il presidente dell’Asi di Benevento e portavoce nazionale della Ficei, Luigi Barone, in merito all'indagine sulla qualità della vita 2023 di ItaliaOggi - Ital Communications. “È sicuramente positivo il dato di Benevento che ha recuperato quattro posizioni nella classifica generale rispetto allo scorso anno ed è tra le prime città del Sud, così come è apprezzabile il dato del capoluogo sannita per quanto riguarda la classifica ‘affari e lavoro’, dove ha scalato quattordici posizioni rispetto allo scorso anno ed è davanti a importanti capoluoghi di regione e città anche del centro Italia. Benevento è seconda in Italia per imprese registrate per 100mila abitanti, venticinquesima per startup e pmi innovative per 100mila abitanti, quarta per la sicurezza e per il sistema salute; ha recuperato tredici posizioni per l’ambiente, venti per istruzione e formazione, nove per la popolazione. Insomma, un dato abbastanza positivo”, aggiunge Barone che a proposito del Sud però afferma: “Al di là del Decreto Sud appena approvato, è necessario varare un piano straordinario per il Mezzogiorno. Quando in una classifica annuale sulla qualità della vita le città meridionali albergano quasi tutte agli ultimi posti le istituzioni debbono interrogarsi sul perché e contemporaneamente varare provvedimenti ad hoc che consentano al Mezzogiorno di recuperare un gap che danneggia l’intero Paese”, conclude il presidente dell’Asi.