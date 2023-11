Pedicini: "Via libera a Spacca Italia in Senato è solo l'inizio della battaglia" L'eurodeputato sul ddl autonomia: "Mi aspetto le barricate da parlamentari di ogni gruppo"

“Il via libera in Commissione al Senato del progetto “spacca Italia” di Calderoli, Salvini e del Partito Unico del Nord è solo l’inizio di una battaglia che spero vedrà in Parlamento barricate alzate da parte di chiunque abbia a cuore il destino del Sud e del Paese. Possiamo ancora fermare questa legge che viola i principi di uguaglianza e di garanzia di diritti per tutti i cittadini, a prescindere da dove siano nati e da dove vivano. Ora che il ddl sull’autonomia differenziata passerà in aula, mi aspetto che parlamentari appartenenti a ogni gruppo politico, soprattutto eletti nelle circoscrizioni del Sud, mettano un freno a una riforma che rischia di affossare per sempre un Mezzogiorno già deprivato di risorse pubbliche per oltre vent’anni”. Così l’europarlamentare Greens/EFA e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini.