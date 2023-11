Confindustria, convegno su Energie rinnovabili e professioni del futuro Col presidente Vigorito e l'assessore Marchiello si illustreranno le opportunità dell'Its Energy Lab

Si terrà il prossimo 30 novembre alle ore 15.30 presso la Sala Conferenze del Centro per l’impiego, in via XXV Luglio 14 a Benevento, il convegno “Energie rinnovabili: le professioni del futuro”, un momento nel quale saranno illustrate le opportunità formative fornite dall’ITS Energy Lab e quelle occupazionali offerte dal settore delle Energie Rinnovabili.

Continua, dunque, il percorso di orientamento di Confindustria Benevento rivolto ai giovani per supportarli nelle loro scelte, partendo da una maggiore conoscenza e una più attenta consapevolezza delle opportunità offerte dal tessuto produttivo locale e dalle vocazioni territoriali.

In questo senso il contributo offerto dall’ITS Energy Lab da anni presente nella provincia sannita è una opportunità straordinaria per avvicinare i ragazzi a percorsi di formazione e lavoro che hanno maggiori sbocchi lavorativi.

L’evento, sarà anche l’occasione per presentare il gruppo di discenti che ha da poco iniziato il nuovo corso di Tecnico Superiore per la manutenzione di impianti ad energie rinnovabili presso la sede ITS Energy Lab di Benevento e per consegnare gli attestati finali ai primi diplomati dell’ITS Energy Lab.

Il “Tecnico superiore per la manutenzione di impianti ad energie rinnovabili” opera nelle fasi di gestione e manutenzione degli impianti di produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili. È in grado di gestire attività connesse alla scelta, installazione, gestione e manutenzione di impianti energetici; alla manutenzione di impianti energetici; implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia anche in ottica di Industria 4.0.

L’Iniziativa prevede dopo i saluti istituzionali del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del Presidente della Provincia Nino Lombardi e del Rettore dell’Unisannio Gerardo Canfora. L’introduzione del Presidente dell’Its Energy-Lab Antonio Grassi e gli interventi di: Maria Gabriella Fedele (Dirig. ITI Bosco Lucarelli); Bruno Scuotto (Presidente Cabina di Regia ITS Regione Campania); Clementina Donisi (Vice Presidente Confindustria BN); Salvatore Grasso (A.D. IVPC Service srl); Claudio Monteforte (A.D. Idnamic Italia srl e Presidente Piccola Industria Confindustria BN). La conclusioni dei lavori sono affidate all’Assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello e al Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.

Modera il Direttore di Confindustria Benevento, Anna Pezza.