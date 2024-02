Confindustria Benevento con la Sezione Turismo e Tempo Libero alla Bit di Milano Teresa Romano propone la creazione di un Brand Turistico per connotare la Destinazione Sannio

“Stiamo lavorando alla creazione di una identità turistica territoriale anche attraverso un Brand turistico che contraddistingua la Destinazione Sannio con il quale presentarci alle prossime Fiere di settore. Tutto ciò sarà possibile grazie al prezioso lavoro che stiamo mettendo in campo con il tavolo sulla DMO turistica.” Queste le parole della Presidente della sezione Turismo e Tempo Libero, Teresa Romano, intervenuta questa mattina alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, all’interno dello stand della Regione Campania al fine di presentare le enormi potenzialità turistiche del Sannio e le occasioni di sviluppo del settore.

Confindustria Benevento alla Bit di Milano

“Abbiamo colto l’importante occasione offerta dalla Regione Campania con l’assessore Felice Casucci, per presentare alla BIT di Milano, attraverso un focus dedicato al territorio, le enormi potenzialità turistiche del Sannio. Prosegue Teresa Romano Negli ultimi due anni si registrano nuovi record di presenze sia per il numero di turisti che hanno soggiornato sia per i pernottamenti totalizzati. L’offerta turistica del Sannio sta ottenendo consensi da parte anche della clientela estera che, sebbene rappresenti solo il 20 per cento delle presenze totali, ha ampi margini di crescita. Penso all’enorme potenziale del turismo di ritorno che riguarda i nostri connazionali nel mondo che rappresentano comunità di riferimento fondamentali e che sono ammontano a circa 80 milioni di persone. L’attrattività turistica del nostro territorio, sia per il post covid sia per le situazioni geopolitiche mondiali, è premiata anche dal fatto che si percepisce quale meta sicura oltre che paesaggisticamente bella. Nella presentazione della 'Destinazione Sannio', tra i vari attrattori da valorizzare abbiamo dato ampio spazio al turismo eneogarstronomico forti del fatto che Confindustria Benevento si è dotata di un marchio collettivo 'Sannio da Gustare' al quale hanno aderito otto aziende sannite con oltre 22 referenze di prodotti”.

Dai siti culturali al turismo enogastronomico

La presentazione di Teresa Romano si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici locali che per la maggior parte aderiscono al marchio collettivo di Confindustria Benevento “Sannio da Gustare”. “Per questa degustazione si ringraziano le aziende aderenti al Marchio: Avicola Mauro con Cunimap, La Violetta, Settemisure, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, Cillo, La vinicola del Titerno e Euvitis 21 Agricolturea Territorio e sviluppo e L’Arte dei Sapori. Si ringrazia inoltre o Strega Alberti Benevento cha ha messo a disposizione prodotti della nota azienda beneventana. La BIT di Milano rappresenta uno degli eventi di maggiore influenza del settore turistico in quanto registra 70.000 visitatori e 2.000 aziende. La Fiera internazionale si rivolge ai segmenti: viaggi arte, cultura, gastronomia, lusso.