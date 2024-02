Erbagil Srl celebra il successo della missione NASA "Cygnus NG-20" Associata Confindustria Benevento. Mitigare i Processi degenerativi dell’invecchiamento cellulare

Erbagil Srl, azienda associata a Confindustria Benevento e leader nell'innovazione nel settore biotecnologico, è orgogliosa di annunciare il notevole successo ottenuto nella recente missione NASA Cygnus NG-20.

Il lancio del razzo Falcon 9, progettato da Space X e diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale (SSI), è avvenuto correttamente lo scorso 30 gennaio alle 18:07 italiane dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida – USA).

La missione di rifornimento ha visto partire il MiniLab, progettato dall’azienda campana ALI spa, utilizzato per la realizzazione dell’esperimento READI Second Phase. L’esperimento, a cui ha partecipato Erbagil, consentirà di valutare la capacità di sostanze naturali nel mitigare gli effetti fisiopatologici associati all'osteoporosi.

Nei laboratori di Erbagil Ricerca la dottoressa Serena Vella, chimico aziendale, e il dottor Domenico Montesano, Ricercatore che ha seguito in prima persona lo svolgimento della missione presso la Nasa, hanno messo a punto processi brevettati per la produzione sia di Ozoile (Ozonidi Stabili), che di bioattivi ricavati sempre da estratti vegetali di piante coltivate in Erbagil Tenuta realizzando un’economia circolare, ecosostenibile ed ecocompatibile, che ha la sua radice nel Sannio beneventano, nell’entroterra della Campania. Queste sostanze sono state poi testate dal Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con cui è stata siglata una pregevole convenzione, e selezionate per andare nello spazio.

“Attraverso questa iniziativa, siamo in grado di proseguire il nostro percorso di ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, che traggono la loro origine dall’entroterra della Campania" ha commentato Il dottore Domenico Montesano ha poi descritto il progetto: "precisamente dal Sannio Beneventano e dal Matese. Le nostre ricerche mirano all'estrazione dei principi bioattivi da piante officinali presenti in questo ricco territorio, al fine di utilizzarli in un ambizioso progetto volto a contrastare i processi di invecchiamento. Per convalidare l'efficacia di tali principi, adotteremo modelli sofisticati, focalizzandoci sulla valutazione degli effetti anti- invecchiamento, specialmente in condizioni di microgravità. Questo approccio scientifico ci consentirà di sviluppare prodotti innovativi, aprendo la strada a nuovi integratori farmaci naturali che favoriranno il progresso della nostra azienda”.

Una prima parte dell'esperimento è stata condotta proprio a terra nei laboratori del Dip. di Biologia UNINA sotto la supervisione del professore Geppino Falco, docente ordinario di biologia applicata, per valutare la vitalità cellulare di cellule staminali mesenchimali a contatto con Ozoile, + bioattivi da Erbagil Tenuta oltre a determinare l'impatto di queste sostanze sul differenziamento di tali linee cellulari, nel contesto generale dello studio dei processi degradativi che generano l'osteoporosi.

Una parte cruciale delle attività di ricerca avverrà proprio adesso nello spazio nei MiniLab 1.0, in microgravità ripetendo parte degli esperimenti condotti a terra con lo scopo finale di valutare le proprietà di Ozoile arricchito con i bioattivi nei processi di mitigazione dell'invecchiamento cellulare che, come noto, nello spazio è notevolmente accelerato.

“In questo viaggio straordinario alla scoperta dell'ignoto - hanno invece commentato il CEO Vincenzo Benevento e Gilda Benevento, responsabile scientifico di Erbagil Srl -, ogni passo avanti è un trionfo per la nostra visione comune. Il nostro impegno nella missione NASA Cygnus NG-20 è un chiaro esempio di ciò che possiamo raggiungere quando uniamo le nostre menti brillanti e le nostre risorse per perseguire obiettivi comuni. Guardando indietro, rifletto con umiltà sulla strada che abbiamo percorso finora. La convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" è stata fondamentale, e la nostra collaborazione in questo progetto rappresenta un passo audace verso il divenire della ricerca internazionale. Oggi, mentre celebriamo i successi raggiunti, porgo il mio più sincero ringraziamento a ogni membro del team Erbagil. Siete i veri architetti del nostro progresso, con il vostro impegno instancabile e la vostra passione senza limiti. Questa missione è un testamento al vostro spirito intraprendente e alla vostra dedizione alla causa della scienza e dell'innovazione.

La nostra ricerca nello spazio, focalizzata sull'invecchiamento cellulare, apre nuove prospettive nella comprensione della vita e della salute umana. Siamo pionieri in un territorio inesplorato, e le sfide che incontreremo saranno il nostro trampolino per raggiungere altezze ancora maggiori.

In conclusione, vi invito a condividere questo momento di gioia e soddisfazione. Ogni successo che otteniamo insieme ci avvicina sempre di più alla realizzazione della nostra missione di migliorare la vita attraverso la ricerca. Continueremo a esplorare, a scoprire, e a innovare, guidati dalla convinzione che il futuro appartiene a coloro che hanno il coraggio di immaginare e di agire con coscienza, nel segno del divenire. Grazie a tutti voi per essere parte di questo viaggio eccezionale. Guardiamo con speranza verso il futuro, sapendo che insieme possiamo superare ogni sfida e raggiungere vette ancora più elevate. Quando si sogna, c’è solo il cielo come limite… ma noi lo abbiamo appena superato. Grazie a tutti!”.