Imprese inclusive, innovative e responsabilità: premiati 16 industriali campani FOTO - Oggi a Confindustria Benevento la tappa regionale dell’iniziativa “i Fenomeny di Economy”

Sono sedici le realtà imprenditoriali della Campania presentati questa mattina, nell’ambito dell’iniziativa “i Fenomeny di Economy”, un percorso ideato dalla rivista “Economy” che si struttura attraverso 20 tappe, che toccheranno tutte le regioni d’Italia, nel corso delle quali si celebrano le imprese “inclusive, innovative responsabili”. In particolare si è premiata la capacità delle imprese di interagire con i territori, creare valore per la comunità di riferimento, includere e non escludere e coscere in termini di sostenibilità.

I lavori, organizzati in Confindustria Benevento, sono stati introdotti dal Presidente Oreste Vigorito che ha accolto con favore l'iniziativa volta a presentare le realtà imprenditoriali campane che si sono particolarmente contraddistinte per il loro operato.

Il numero uno degli industriali sanniti ha rimarcato l'operato di tutti gli imprenditori che oggi operano tra mille difficoltà: “Per gli imprenditori sono tante le difficoltà da affrontare. Ed è per questo che per me tutti gli industriali andrebbero premiati per il coraggio e il saper fare – ha rimarcato il presidente Vigorito -. L'intera categoria imprenditoriale con i propri dipendenti andrebbero premiati. Oggi è una bella giornata e tante imprese sono state giustamente premiate per quello che hanno fatto”. Aziende eco sostenibili e inclusive: “L'ecosostenibilità per quanto riguarda la mia azienda (Ivpc ndr) è cominciata 30 anni fa. Oggi tante le aziende ne parlano ma restano poche quelle che effettivamente fanno qualcosa”.

“La potenzialità che le imprese del meridione d’Italia stanno esprimendo nelle numerose transizioni in atto sono straordinarie – ha invece dichiarato Sergio Luciano direttore responsabile di Economy. La proverbiale capacità di rispondere agli stress emerge in tutta la sua efficacia. Le storie aziendali dei Fenomeni che abbiamo presentato oggi ne sono una testimonianza”

“Con questa iniziativa – ha poi rimarcato Alfonso Ruffo – editore incaricato del mensile - Economy intende mostrare in che modo i principi della sostenibilità diventano caratteri distintivi di imprese, imprenditori e imprenditrici capaci di creare benessere per sé e la comunità circostante. Non stiliamo classifiche né forniamo patenti. Quello che proponiamo è un sistema aperto pronto ad accogliere tutte le realtà che volessero farne parte nella condivisione dei valori della responsabilità, dell’inclusione e dell’innovazione.”

Imprenditori inclusivi sono indispensabili per andare verso la sostenibilità del pianeta ambientale e sociale. Sono loro gli attori del cambiamento e la loro azione verso la sostenibilità deve essere misurata e valorizzata in quanto tale. Questo il messaggio del direttore di Diligentia ETS Sergio Sgambato.

Hanno presentato l’iniziativa: il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, L’assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello, intervenuto in collegamento, il direttore di Diligentia ETS Sergio Sgambato, il direttore responsabile di Economy Sergio Luciano e Alfonso Ruffo Responsabile incaricato del Gruppo Economy.

I “Fenomeni” presentati nel corso dell’evento a Benevento, si tratta di: Gruppo Adler (Airola) - Paolo Scudieri, Atitech – (Napoli) – Gianni Lettieri – Citta’ Moderna (Napoli) – Ambrogio Prezioso - Cosmind srl – (Limatola) - Clementina Donisi; Dac (Distretto Aerostaziale Campano) (Napoli) Luigi Carrino; EP (Napoli) Salvatore Esposito; Gruppo Getra (Marcianise) Ludovica Zigon; Innovaway (Napoli) Antonio Giacomini; Magaldi (metallurgia) Salerno – Letizia Magaldi; Gruppo I.V.P.C Italian Vento Power Corporation (San Marco dei Cavoti) Oreste Vigorito; Materias (Napoli) Caterina Meglio; Matter Economy (Cautano) Mario Ferraro; Pinetagrande (Castelvolturno) Beniamino Schiavone; Rummo – (Benevento) – Cosimo Rummo; Tecno (Napoli) Gianni Lombardi - Temi (Napoli) – Francesco Travassi.

Le aziende individuate quali fenomeni sono aziende che sorprendono, innovano e si affermano grazie all’intelligenza più che alla potenza grazie alla creatività e non solo alle dimensioni. Si premia la loro capacità di interagire con i territori, creare valore per la comunità di riferimento, includere e non escludere, crescere con la sostenibilità.

Le aziende prescelte sono rappresentative di un certo modo d’intendere l’impresa ed andranno a popolare la comunità di Fenomeni nell’apposito portale di Economy. Si tratta di esempi da mostrare anche per creare casi di emulazione.

L’iniziativa è svolta dal gruppo Economy in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne che ha il ruolo di offrire una lettura dei dati del territorio e Symbola che si occupa di individuare le aziende considerate Fenomeni.