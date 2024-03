Il Fondo di Garanzia e le novità per il 2024, focus a Confindustria Domani, martedì 5 marco, l’approfondimento con il Team di medio credito Centrale

Si terrà il prossimo 5 marzo alle 15.30 in Confindustria Benevento il Focus di approfondimento sul Fondo di Garanzia e le novità previste per il 2024.

Lo scorso 31 dicembre si è concluso, in special modo per il Fondo di Garanzia, un lungo periodo di interventi straordinari, e dal 1° gennaio 2024 per il mondo del credito alle imprese, ha preso avvio la nuova disciplina dello strumento di supporto al credito.

La riforma del Fondo è in vigore per 12 mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) e costituisce una prima risposta alle molteplici sollecitazioni provenienti dal mondo delle imprese.

Tra le principali novità: l’ampliamento del plafond disponibile per ogni impresa, l’allargamento della platea delle aziende che possono accedere alla garanzia, l’introduzione della gratuità per le micro imprese e la definizione di nuove percentuali di copertura.

Il ricorso alla garanzia dello Stato rappresenta una importante opportunità e un alleggerimento del costo del denaro finalizzata a dare ossigeno alle imprese favorendo l’accesso al credito.

Al fine di approfondire la nuova disciplina del Fondo di Garanzia Confindustria Benevento ha organizzato un momento di confronto tra imprese ed esperti di Medio Credito centrale.

Ad introdurre i lavori: Filippo Liverini Vice Presidente di Confindustria Benevento con delega al credito. Ad intervenire sul Funzionamento del Fondo di Garanzia e le novità introdotte nel 2024: Paolo Terralavoro e Agostino Senese – Team Assistenza RTI Fondo di Garanzia. A margine, ove richiesto, è possibile richiedere riscontri su tematiche specifiche.