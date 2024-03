Treni per Benevento carissimi a Pasqua. Mastella scrive a Italo e Ferrovie Stato "Incrementi sostenuti: si incide su studenti e lavoratori e sul desiderio di stare in famiglia"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha trasmesso una missiva ai vertici di Italo Spa e del Gruppo Fs sul tema dei costi dei biglietti per viaggiare a bordo dei treni dell'Alta Velocità. Nella lettera si legge: "Ho appreso, tanto dagli organi di stampa quanto da alcune segnalazioni che mi sono pervenute dai miei concittadini, che durante le festività pasquali si registrerebbero sensibili aumenti delle tariffe per viaggiare a bordo dei treni dell’Alta Velocità ferroviaria. In particolare gli incrementi dei ticket sarebbero più sostenuti proprio nei giorni in cui gli spostamenti, soprattutto dalle regioni settentrionali verso il Mezzogiorno, sono più frequenti. La Città di Benevento vede proprio nell’Alta Velocità uno strumento prezioso e imprescindibile per consentire viaggi rapidi e agevoli verso le aree metropolitane del Paese e una importante occasione offerta ai giovani che studiano fuori sede e a chi lavora lontano dal Sannio per ricongiungersi alle proprie famiglie in occasione delle festività tradizionali. Per questa ragione mi ha preoccupato leggere di aumenti tariffari proprio in occasione della Pasqua, perché questo inciderebbe sui costi a carico di studenti e lavoratori e ostacolerebbe il legittimo desiderio di rientrare nella terra d’origine e ricongiungersi agli affetti familiari. In considerazione di ciò, auspico che i Vs. Gruppi possano mostrare la sensibilità opportuna verso le esigenze di chi studia o opera lontano dalla propria terra e promuovere, pur nell’assoluto rispetto che avverto per la libertà di iniziativa economica e l’autonomia d’impresa, piani di viaggio che contemplino spese sostenibili per tutte le tasche e finalizzati ad agevolare la volontà di rientro nelle Città del Mezzogiorno", è la conclusione del Sindaco di Benevento.