Bollette, Federconsumatori ai sindaci: "Confronto con cittadini per le novità" Barletta: "Dopo fine tutela bisogna illustrare cambiamenti: noi disponibili a incontri in merito"

In risposta alle recenti trasformazioni nel settore dell'energia, caratterizzate dalla fine del mercato tutelato del gas e dall'imminente transizione al mercato libero dell'elettricità, Federconsumatori Benevento, guidata dal suo presidente Antonio Barletta, ha inviato una lettera a tutti i Sindaci della Provincia sannita per informarli e coinvolgerli in questa importante fase di cambiamento.



Nella missiva, il presidente Barletta ha evidenziato il disagio causato dalla mancanza di informazioni chiare, dalle pratiche commerciali scorrette e dagli abusi subiti dagli utenti durante la transizione dal mercato tutelato al libero. Ha inoltre fornito un resoconto delle recenti aste per il fine tutela dei clienti domestici non vulnerabili sul mercato dell'energia elettrica, sottolineando il numero limitato di aree assegnate a venditori sul mercato libero.



"Si sono tenute le aste per il fine tutela dei 4,5 milioni di clienti domestici non vulnerabili ancora presenti sul mercato tutelato dell’energia elettrica", spiega Barletta nella lettera inviata ai primi cittadini. "Si sarebbero aggiudicate 7 aree ciascuna, cioè il massimo ottenibile fissato dall’Antitrust, e 18 aree su 26 totali sarebbero andate ad aziende che operano nel regime di tutela e 8 aree a venditori sul mercato libero. Siamo a conoscenza delle gare effettuate per il passaggio al nuovo sistema che avverrà al 1 luglio 2024. In virtù di tutto ciò la Federconsumatori Nazionale ha ritenuto necessario avviare sui territori iniziative da poter portare a conoscenza, in modo dettagliato, il futuro cambiamento".



L'associazione si è resa disponibile ad organizzare incontri nei vari comuni della provincia per garantire trasparenza e conoscenza riguardo allo scenario futuro del mercato, sia libero che tutelato, dell'energia elettrica.