Nasce la Rete #IDONNA di Confindustria Benevento Coordinata dalla vicepresidente Clementina Donisi

Nasce in Confindustria Benevento la rete #IDONNA promossa e coordinata dalla Vice Presidente Clementina Donisi. L’obiettivo principale dell’iniziativa, che raccoglie le istanze di un folto gruppo di imprenditrici riunitesi nell’ambito di un corso sulla leadership femminile in Confindustria Benevento, è quello di avere una maggiore partecipazione attiva della componente femminile delle aziende associate al sistema territoriale, con la condivisione di idee progettuali e attività da sottoporre alla governance dell’Associazione.

L’imprenditorialità femminile registra, in provincia di Benevento performance positive. Solo nel primo trimestre 2023, secondo i dati di infocamere sono state registrate 84 imprese femminili con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La rete #IDonna intercetta tale trend che si tramuta anche nella volontà di favorire la condivisione di progetti e iniziative connotati al femminile.

Un esperimento frutto della forte motivazione e volontà di incontrarsi e condividere percorsi di crescita.

Il 22 marzo è stata realizzata la prima riunione introduttiva, un momento in cui presentare i ruoli e le realtà aziendali di ciascuna delle partecipanti, nonchè per avviare la programmazione sulle future attività della Rete su alcune tematiche in particolare quali il welfare aziendale, certificazione della parità di genere , formazione manageriale, tavolo delle best practices con “missioni della conoscenza” per visitare realtà nazionali che sono esempio di eccellenza.

“Questi sono i primi temi condivisi dalla rete, ma come emerso nel primo incontro la rete è un “libro bianco da scrivere insieme” afferma Clementina Donisi che continua “Credo fortemente nella forza, determinazione e capacità delle donne soprattutto quando decidono di fare sistema. E la rete #IDonna è espressione proprio di questa volontà condivisa. Oggi, ancor più che in passato, si avverte il bisogno di incontrarsi, di confrontarsi, di proporre idee e condividere il proprio punto di vista affinchè dalle esperienze e soprattutto dalle intuizioni di tutte si possa contribuire alla propria crescita umana e professionale”.

L’incontro ha visto anche la preziosa testimonianza dell’ing. Rossella Andreozzi, Dirigente della Leonardo Spa e Presidente di Federmanager Minerva in seno a Federmanager Campania, che oggi conta cinquantadue dirigenti donne iscritte e che ha in programma una serie di iniziative estensibili alla Rete #IDONNA.