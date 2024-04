Inaugurato a Benevento Axpo Pulsee luce e gas: i nostri clienti al centro - FOTO Punto vendita al viale Mellusi. Energia prodotta da rinnovabili e salvaguardia prezzo materia prima

San Giorgio del Sannio, Ponte ed ora a Benevento. Apre nel Sannio il terzo punto Axpo, a disposizione di imprese e cittadini.

Nella serata di ieri l'inaugurazione di Axpo Pulsee luce e gas. Nuova sede lungo il viale Mellusi – scendendo sulla destra prima della clinica di Santa Rita – grazie all'impegno imprenditoriale di Gianfilippo Mogavero e Giovanni Rocca che per il taglio del nastro hanno accolto il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone.

“Una sfida” come ha tenuto a rimarcare Gabriele Arcari dell'Area Manager Sud di Axpo Italia: “Un'iniziativa importante perché portiamo avanti partnership di spessore. Il Gruppo Axpo – ha spiegato - è tra i leader mondiali da produzione di fonti rinnovabili e idroelettrico: siamo una realtà molto focalizzata sul risparmio energetico e sull'ottimizzazione dei consumi”.

Il mondo dell'energia è in continua evoluzione sia per la transizione energetica che per il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero che vede i privati offrire l'energia alle famiglie e imprese: “Siamo una realtà presente in Italia sul mercato da 22 anni – precisa Arcari – e coprendo tutta la filiera energetica mettiamo al centro i nostri clienti. Avere tre punti vendita nel Sannio è certamente una sfida ma il nostro obiettivo è restare vicini ai clienti in questo momento di transiszione. Entro luglio bisogna scegliere in maniera attenta il fornitore energetico. Siamo la terza azienda in Italia dove se ne contano circa 500... siamo pronti”.

Una sfida offerta da Axpo e accolta dallo spirito imprenditoriale del sannita Gianfilippo Mogavero: “il 2050 è una data importante per la transizione energetica. Axpo è la prima in Europa per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è un onore aprire un punto vendita a Benevento. Ai clienti che sceglieranno Axpo Pulsee Luce gas garantiremo energie che provengono da fonti rinnovabili e la salvaguardia del prezzo della materia prima. Saremo competitivi” assicura Mogavero che infine ricorda: "Non solo vendita di energia ma anche l'offerta di prodotti come bike elettriche, monopattini e caldaie – con un accordo con Lamborghini -”.

“Accogliamo con favore le iniziative imprenditoriali nella nostra città” ha invece evidenziato il sindaco Clemente Mastella che ha fatto tappa presso il punto vendita Axpo al viale Mellusi. “Va premiato il coraggio di questi imprenditori che investono fornendo servizi ai cittadini” ha concluso il primo cittadino di Benevento.