Fondo Generazione Sannio per azioni contrasto povertà e creare opportunità Giovedì la presentazione di Confindustria giovani, Unione giovani commercialisti e Aiga

Confindustria Benevento Giovani Imprenditori, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento, AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati - in collaborazione con la Fondazione di Comunità di Benevento, presentano il Fondo Generazione Sannio.

L'evento di presentazione si terrà il 19 giugno alle 16 presso la Sala Lettura di Palazzo De Simone, piazza Arechi II - Benevento - e vedrà la partecipazione di professionisti del settore, che condivideranno le loro esperienze e competenze per illustrare l'importanza del Fondo e il suo impatto sul nostro territorio.

Il Fondo è finalizzato a sostenere azioni di utilità sociale promosse da enti pubblici e privati presenti sul nostro territorio attraverso azioni di contrasto alla povertà volti a creare opportunità imprenditoriali, educative e culturali di qualità, inclusive e paritarie.

Attraverso il Fondo saranno sviluppate anche occasioni di crescita e di apprendimento fisico e socio- emozionale, per sviluppare capacità, talenti, competenze ed aspirazioni in adolescenti e giovani adulti in situazione di fragilità e vulnerabilità.

Il programma prevede i saluti di Giuseppe Marotta, Pro-Rettore Università degli Studi del Sannio; Angelo Moretti, Presidente Fondazione di Comunità di Benevento; Claudio Monteforte, Vicepresidente Confindustria; Stefania Pavone, Presidente Ordine Avvocati Benevento; Fabrizio Russo, Presidente ODCEC di Benevento; Francesco Capuozzo, Presidente AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati - Benevento; Antonio Mazzeo, Presidente UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Benevento; Alessio Zollo, Presidente Confindustria Giovani - Benevento.

Seguiranno la presentazione del Fondo “Generazione Sannio” a cura di Aurora Lobina, Campaign Manager e Creative Director Fondazione di Comunità di Benevento, e relazioni su tematiche di rilevanza a cura di: Antonio Sanges, Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Salerno, che ci illustrerà “I criteri ESG (environmental, social and governance)”; e Leopoldo Papa, Avvocato e Presidente dell’Associazione per lo studio del diritto dell’esecuzione forzata e della gestione della crisi e dell’insolvenza - Benevento, che affronterà il tema “Atti di liberalità inter vivos e mortis causa. La loro rilevanza sociale”.

In conclusione la testimonianza di Alberto Orlacchio, Ceo e Co-founder Texi. Introduce e modera Stefano Tangredi, Segretario generale della Fondazione di Comunità di Benevento. Seguirà alle ore 19:00 un aperitivo solidale di raccolta fondi "Generazione Sannio" presso l’Opera Sinfonia, piazza Arechi II, Benevento.