Assemblea Confindustria Benevento: "Forte e positivo messaggio di unità" Vigorito: "Con 352 imprese tassello importante per la sfida più ardua: lo stare insieme"

“Imprenditori Sanniti Insieme” nel nome della società immobiliare costituita nel luglio scorso per consentire l’acquisto della ex sede della Banca d’Italia e destinarla a sede sociale di ANCE e Confindustria Benevento, è contenuto il messaggio che emerge forte dall’assemblea degli industriali sanniti.

Un messaggio ribadito fortemente da Oreste Vigorito. “All’inizio del mio mandato mi ero impegnato a rendere la Confindustria un ambiente profondamente partecipato, un posto nel quale chiunque svolga attività d’impresa, indipendentemente dalla dimensione e dal fatturato, possa sentirsi accolto e possa portare il suo contributo di idee e di proposte. Oggi con 352 imprese iscritte che rappresentano quasi 2 miliardi di fatturato e circa 9.000 occupati, possiamo dire di aver messo un tassello importante in una delle sfide più ardue, quella dello STARE INSIEME facendo prevalere gli elementi di unione rispetto a quelli divisivi.

E’ grazie allo STARE INSIEME, prima di tutto con la nostra consorella ANCE, la costola di Confindustria che rappresenta le imprese di costruzione, che è stato possibile portare avanti l’investimento sulla sede e ottenere importanti risultati non solo nel settore delle infrastrutture, con le imponenti opere pubbliche in corso di realizzazione, ma anche nel comparto estrattivo.”

Dello stesso avviso il Presidente di Ance Benevento Mario Ferraro: “Questa è la mia ultima assemblea da Presidente di Ance Benevento e sono davvero felice dei risultati raggiunti in questi anni. Abbiamo oggi una rappresentanza di imprese raddoppiata rispetto al 2017 e un bilancio sano nel quale si leggono gli investimenti condotti da ANCE per avere finalmente una propria sede di proprietà.

La scelta del consiglio di presidenza di accogliere l’appello del presidente Vigorito di STARE INSIEME, è stata vincente, non ha mortificato, ma al contrario ha valorizzato la componente edile non solo all’intero di Confindustria, ma anche soprattutto all’esterno. Oggi ANCE Benevento ha una sua chiara IDENTITA’ nei confronti delle istituzioni, degli stakeholder esteri e una sua autonoma rappresentanza che non ha nulla a che vedere con le scelte organizzative finalizzate ad agevolare prima di tutto le imprese edili, che con una sola iscrizione hanno accesso ad un doppio sistema di rappresentanza.”

Oltre 150 partecipanti in una assemblea privata, riservata ai soli soci (il momento pubblico con le istituzioni si celebrerà il prossimo 11 luglio con l’iniziativa Imprese Stellari), nel corso della quale il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito e il Presidente di ANCE Benevento Mario Ferraro, rispettivamente anche Presidente e Vice Presidente del CDA della Imprenditori Sanniti Insieme, hanno relazionato sulle attività svolte e illustrato i risultati raggiunti.

Da segnalare:

l’impegno congiunto a favore dei GIOVANI che ha consentito di raggiungere oltre 3.000 studenti, portandoli nelle aziende, presentando le attività aziendali ed entrando negli organi destinati alla formazione duale come è successo con gli ITS e gli IEFP;

il finanziamento ottenuto dal MISE sul progetto Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile, con 10 milioni di euro destinati a 16 iniziative private e a 4 iniziative pubbliche;

la registrazione del marchio Sannio Da Gustare, concesso a prodotti realizzati nel Sannio con materie prime di provenienza sannita o italiana. Oggi aderiscono 8 aziende e 32 referenze di prodotto;

le iniziative di supporto e consulenza sia verso le imprese che verso le stazioni appaltanti sul nuovo Codice degli Appalti, con un percorso di formazione articolato in più giornate di approfondimento itinerante;

l’impegno sul sociale che si è tradotto in borse di studio per studenti meritevoli e in progetti volti all’inserimento lavorativo dei detenuti.

Positivi i dati economici sia per Confindustria che per ANCE con una chiusura in attivo dei rispettivi bilanci. Approvato anche il bilancio della ISI, per la quale i soci sono stati edotti circa l’investimento e lo stato di avanzamento dei lavori.