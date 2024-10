Pressione fiscale per le aziende troppo alta, l'allarme dell'AsLimItaly Il presidente Fucci: tanno scomparendo tutte le attività aziendali soprattutto più piccole

“Siamo ormai alla vergogna fiscale con la possibilità per il fisco di emettere pignoramenti diretti ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602/1973, ovvero il il fisco pignora direttamente senza un provvedimento di verifica da parte di un giudice i beni dei malcapitati contribuenti”.

Così in una nota il presidente dell'AsLimItaly, Alessandro Fucci che riaccende i riflettori sulle criticità che ogni giorno portano “milioni di aziende in Italia a chiudere strozzate dal fisco vampiro e dagli elevati costi di gestione. Di questo passo ci sarà un’ecatombe di imprese e sarà definitivamente compromesso il tanto agognato sviluppo economico aziendale.

Da più parti si dice a ragion veduta che l’Italia non ha futuro come nazione, visto che stanno scomparendo tutte le attività aziendali soprattutto più piccole a favore delle grandi multinazionali supportate da grandi gruppi economici che la stanno facendo da padrone nel mercato italiano”. Il made in Italy è a rischio, infatti molte aziende straniere si sono insediate in Italia ed hanno tolto spazio a tante aziende italiane.

AsLimItaly tutela il made in italy – rimarca ancora Fucci - essendo giusto che in Italia si producano e si vendano prodotti italiani.

Nel mirino dell'associazione la pressione fiscale “ai massimi livelli tra le nazioni civili. Esiste un semestre del lavoro degli italiani a sostegno delle tasse. A tale situazione caratterizzata da una sostanziale ingiustizia sul piano dei prelievi, si accompagnano l’incomprensbiltà delle norme”.