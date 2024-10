Patenti a crediti, focus di approfondimento dell’ANCE Benevento E' un sistema di qualificazione obbligatorio per aziende e lavoratori autonomi

È in programma per il 23 ottobre 2024, con inizio alle ore 10:30 presso il Teatro de Simone, il Focus di approfondimento sul tema della “Patente a Crediti” promosso ed organizzato da ANCE Benevento.

L’iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle novità previste con il sistema della Patente a Crediti introdotto con l’obiettivo di offrire uno strumento capace di garantire maggiore sicurezza, principalmente nei cantieri edili.

La patente a crediti è un sistema di qualificazione obbligatorio per aziende e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Ogni impresa o lavoratore autonomo disporrà di una dotazione di un determinato numero di crediti che non dovrà mai scendere al di sotto di 15.

La normativa prevedeva il rilascio della patente a partire dal 1° ottobre 2024, attraverso un portale dedicato. Tuttavia fino al 31 ottobre 2024, fase considerata transitoria, i lavoratori e le imprese possono ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva o autocertificazione. Dal prossimo 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere solo con la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, ma sarà necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dedicato.

L’evento prevede i saluti di:

Mario Ferraro: Presidente ANCE Benevento; Mara De Feo: Vice Prefetto Vicario Benevento; Giuseppe Patania: Direttore della Direzione Interregionale del lavoro Sud INL; Diodoro Tommaselli: Presidente Ordine Architetti Benevento; Ivan Verlingieri: Presidente Collegio dei Geometri di Benevento; Pasquale Urciuoli Responsabile INAIL Benevento/Avellino;

A seguire interverranno: Fabio Pontrandolfi Responsabile dei temi della salute e sicurezza Confindustria Nazionale; Francesco Damiani Direttore INL Benevento/Avellino; Angelo Nuzzolo Coordinatore Formedil Benevento; Antonio Zanaboni Dirigente CQOP SOA.

Al termine è prevista una tavola rotonda con annesso dibattito.

L'evento sarà il primo di una lunga serie di incontri e momenti di confronto con l'INL, per rafforzare un rapporto di collaborazione con l'Ispettorato, sensibilizzazione e informazione delle nostre imprese sui temi della salute e sicurezza.

Sono previsti crediti formativi per gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Ingegneri e al Collegio dei Geometri. Si ringraziano per il contributo le aziende CQOP SOA, Ecologia Sannita, Oceano Trading, Unicalce PREMIER, che saranno presenti all'evento con un corner dedicato per fornire informazioni, cataloghi e brochure ai partecipanti.