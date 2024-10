Zollo (Confindustria Giovani Benevento): il confronto per promuovere le aziende Sede dell'appuntamento del 'direttivo itinerante' lo storico stabilimento Strega Alberti

Il confronto e la condivisione delle esperienze, per incentivare scambi di idee, collaborazione e rafforzare la rete capillare di giovani imprenditori presenti nel Sannio.

E' l'obiettivo dei direttivi itineranti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento che si è tenuto, nel pomeriggio, presso lo storico stabilimento Strega Alberti. E' il secondo appuntamento dopo la visita presso lo stabilimento Ecologia Sannita.

“C'è una magia particolare per questo appuntamento – spiega Alessio Zollo, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento – sia perchè siamo ospitati da questo storico stabilimento sia perchè, per la prima volta, abbiamo esteso l'invito a partecipare a tutte le territoriali, e dunque i presidenti e le varie delegazioni dalle diverse zone della Regione. Far conoscere a loro il nostro territorio e le eccellenze del Sannio è motivo di orgoglio”.

E poi sull'appuntamento che unisce Bottega Russo e Strega Alberti rimarca “L'idea è appunto quella di unire un'azienda storia e nota in tutto il mondo come Strega ad una start up nascente come Bottega Russo, creata e portata avanti con passione da giovani del nostro territorio. E dunque unire l'esperienza di un'azienda solida come Strega a quella di una realtà che vuole affacciarsi sui mercati internazionali è un dovere per il gruppo giovani di Confindustria e proseguiremo su questa strada”.

E il presidente Zollo ha rilanciato anche le istanze al centro dell'ultimo Congresso dei giovani di Confindustria in programma recentemente a Capri “Se il tema centrale di quest'anno ha indagato le possibili attività di sviluppo verso l'Africa e nel Mediterraneo, come rappresentanti delle aree interne abbiamo portato le istanze dei nostri imprenditori. Capri – chiosa Zollo – è un momento di grande aggregazione e confronto. Momenti come questo sono dunque la testimonianza della volontà di un'interazione tra territori, soprattutto per quelli delle aree interne che soffrono un po' l'isolamento e che quindi hanno maggiormente bisogno di iniziative del genere”.