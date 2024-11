Barone: sì investimento Erbagil, buona notizia per Benevento e il Sannio Si è conclusa positivamente la conferenza di servizi, guidata dalla struttura di missione Zes Unica

“Una buona notizia per Benevento e il Sannio. Si è appena conclusa positivamente la conferenza di servizi, guidata dalla struttura di missione Zes Unica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’investimento Erbagil in zona Asi”.

Così Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega ed ex presidente del Consorzio Asi di Benevento.

“Grazie al coordinatore della struttura Giosy Romano per la rapidità! Grazie a quanti hanno creduto nell’idea progettuale nata con il sottoscritto presidente dell’Asi, grazie soprattutto all’imprenditore Vincenzo Benevento per il coraggio! Entro cinque giorni sarà rilasciata l’autorizzazione unica, poi l’imprenditore potrà avviare i lavori per la costruzione dell’azienda specializzata in produzione e commercializzazione di medical device per uso topico, integratori, cosmetici e prodotti per l’agricoltura realizzati esclusivamente con materie biologiche e naturali.

Una nuova struttura produttiva che darà lavoro a tanti giovani beneventani e sanniti”.