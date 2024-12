Strategie di export e gestione del Rischio sui mercati internazionali Gruppo Giovani di Confindustria Benevento, e le aziende Your Export Studio S.r.l., G.I.EMME S.r.l

Si è tenuto questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, presso il Complesso San Vittorino di Benevento il convegno organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento, e le aziende Your Export Studio S.r.l., G.I.EMME S.r.l., dedicato alle prospettive di export per le aziende locali e regionali.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione e del grande interesse riscontrato durante il nostro convegno dedicato al tema dell'export, rivolto alle aziende del Sannio", ha spiegato Alessio Zollo, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento. "Questo evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e approfondimento su strategie, strumenti e opportunità per rendere le nostre imprese sempre più competitive sui mercati internazionali. Come Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, crediamo fermamente che l'export - ha rimarcato Zollo - sia una leva strategica fondamentale per il rilancio e la crescita delle nostre aziende, soprattutto in un territorio ricco di eccellenze come il Sannio. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle imprese locali gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide dell'internazionalizzazione, creando un dialogo costruttivo tra imprenditori, esperti e istituzioni. Ringraziamo tutti i relatori e i partecipanti per aver contribuito al successo dell'evento, confermando ancora una volta che la collaborazione e la condivisione di esperienze sono la chiave per affrontare con determinazione le sfide del futuro".

L’evento ha analizzato le opportunità offerte dal panorama macroeconomico e geopolitico attuale, proponendo strategie di crescita sui mercati internazionali per le imprese del territorio sannita e campano.

Nell’occasione sono stati approfonditi strumenti assicurativo-finanziari innovativi e soluzioni di formazione offerti da SACE, nonché le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale applicata all’export.

Per Marialaura Nazzaro, amministratrice di Your Export Studio e Vice - Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento.

"Il convegno Strategie di export e gestione del rischio sui mercati internazionali", nasce da una duplice esigenza: da un lato quella di puntare un faro sulle eccellenze che il nostro territorio offre in diversi settori ed ambiti di applicazione, dall'altro quello di continuare il percorso tracciato dal Presidente dei Giovani imprenditori di Benevento, Alessio Zollo, al momento della sua elezione e cioè puntare su innovazione, start up ed export. Attraverso questo incontro abbiamo messo in evidenza che l'export e l'internazionalizzazione hanno mille sfaccettature ma un'esigenza comune, quella di essere affrontati in maniera strategica, strutturata e sinergica.

L'internazionalizzazione delle aziende di un territorio e del territorio stesso, non può prescindere dal supporto delle associazioni di categoria, dai professionisti del settore, dai nuovi strumenti che l'intelligenza artificiale mette a disposizione e da istituzioni pubbliche e organizzazioni parastatali.

E' stato molto interessante ascoltare sia le associazioni che le storie di successo delle aziende che si stanno espandendo sui mercati internazionali e speriamo che siano da esempio per chiunque voglia approcciarsi a questo mondo. Mi preme ringraziare tutti i relatori e tutti i partecipanti che sono arrivati da diverse regioni Italiane per portare il loro contributo".