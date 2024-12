ITS Casa Campania, l’occasione per un’occupazione stabile Prosegue l’impegno di ANCE Benevento per i giovani

“ITS Casa Campania è l’opportunità di un’occupazione immediata oltre che l’occasione di apprendimento strutturato e professionalizzante per tanti giovani. Spiega Mario Ferraro– spiega Mario Ferraro Presidente ANCE Benevento”.

“ANCE Benevento è attivamente impegnata in questo progetto attraverso il quale è possibile effettuare formazione d’aula e apprendimento sul campo per costruire una professionalità immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. - Prosegue Mario Ferraro - L’edilizia da spazio a moltissime figure qualificate grazie ad un percorso formativo in grado di fornire riscontro ad ambizioni ed aspirazioni individuali. ITS CASA è una vera e propria accademia, la riposta per coloro che cercano lavoro in edilizia in quanto, in meno di due anni, consente la preparazione di figure professionali altamente qualificate e collocabili nel mondo del lavoro dotandole di competenze trasversali e riconosciute a tutti i livelli. Al fine di favorire l’adesione da parte di tutti gli interessati stiamo strutturando un sistema di copertura di eventuali spese che dovessero gravare su coloro che siano maggiormente penalizzati dalla distanza. Lavoriamo affinchè tutti possano avere l’opportunità di realizzarsi nel settore edile acquisendo skill utili alla propria professione”.

In attesa della pubblicazione del bando ufficiale, ANCE Benevento lancia sul proprio sito (link: https://www.ancebenevento.it/its-casa-costruisci-il-tuo-futuro/) la possibilità di pre aderire all’ITS Casa Campania.

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che consentono di conseguire il diploma di tecnico superiore sulla base di programmi formativi definiti insieme alle imprese e si qualifica come offerta formativa unica rivolta a giovani diplomati e laureati che possono acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro direttamente presso aziende strutturate e con programmi elaborati da imprese che sono alla ricerca di nuove professionalità da inserire in organico.

Nello specifico, l’ITS Casa Campania prevede corsi formativi completamente gratuiti per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere edile – Home manager a seguito di 1800 ore di formazione distribuite su due anni, di cui metà in aula e metà in stage presso le aziende socie della Fondazione ITS Casa Campania. L’ITS Casa Campania è l’accademia del fare ed ha come obiettivo la formazione di professionisti in grado di proporre soluzioni tecnologiche innovative, eco-compatibili, di processo e di prodotto, al servizio di un mondo più sostenibile.

Chi si forma con ITS Casa Campania, infatti, avrà le competenze professionali per gestire un cantiere edile conseguendo il Diploma di Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere edile – Home manager, una nuova figura professionale particolarmente richiesta, in grado di mettere insieme i vecchi e nuovi saperi indispensabili nella conduzione di cantieri di costruzione e di restauro moderno.

Il percorso formativo (gratuito) prevede lo svolgimento di stage in azienda, così da avvicinare ulteriormente lo studente alle competenze professionali richieste delle imprese di costruzioni e, più specificatamente, al lavoro di cantiere.