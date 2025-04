Benevento, contro il Trapani serve qualche ritocco Pesante l'assenza di Simonetti, ma rientra Talia. Stamattina un'altra rifinitura

Le parole di Gaetano Auteri pronunciate sui titoli di coda della conferenza stampa di presentazione della sfida col Trapani sono state tanto suggestive quanto ricolme di buone intenzioni. E' stato lui stesso a definire un “pianto greco” il lungo periodo in cui nel girone di ritorno il Benevento è riuscito a vincere una sola volta davanti ai suoi tifosi. Ma è stata anche l'occasione per regalare una frase ad effetto che apre il cuore alla speranza: “Speriamo che proprio nell'ultima partita in casa si riesca a trasformare questo pianto greco in una melodia più soave”.

Bisogna approfittare delle squadre che osservano la sosta

In questo campionato in gran parte falsato dall'esclusione di Taranto e Turris, il Benevento può cogliere finalmente qualche vantaggio proprio in chiusura: Catania e Picerno risposano domani, Monopoli e Crotone la settimana prossima. Auteri sottolinea che in fondo il Benevento ha “riposato” prima, ora tocca agli altri. “Ma conviene concentrarci solo su noi stessi: non ci sono margini di errore in queste due partite”.

Difesa: Oukhadda può giocare a sinistra

Il tecnico regala delle indicazioni sulla possibile formazione, anche se ci sarà un'altra rifinitura domani mattina: Simonetti, l'elemento più prezioso della truppa giallorossa, è squalificato, Viscardi per un motivo, Ferrara per un altro non sono pronti ad una sfida così importante. E allora? “A sinistra può anche giocare Oukhadda, lo può fare. Ma c'è anche Sena”. A destra sarebbe confermato Veltri, che a Cerignola si è espresso su ottimi livelli. Auteri non regala certezze, ma tra le righe sembra esserci la soluzione.

Rientra Talia: esce un attaccante?

Dubbi a centrocampo. E scelte che possono essere un autentico “effetto domino”. C'è Talia al rientro e Auteri non vi rinuncia certo. Ma non vuole fare a meno neanche di Acampora: “Mi è piaciuto tanto a Cerignola”. Ma neanche di Prisco: “Al di là di quanto si è detto, ha giocato una grande partita a Cerignola ed è un ragazzo che sta bene”.

E allora l'effetto domino può andare a colpire qualcuno dell'attacco, uno di quei quattro che domenica ha fatto gol al Monterisi. Perchè questa è una partita diversa. Così con Acampora proiettato più avanti sulla sinistra, il sacrificato potrebbe essere Lanini. A volte serve dare maggior equilibrio alla squadra per ottenere i risultati che servono. “Non ho ancora deciso, ma il dubbio ce l'ho: posso confermare tutto, oppure cambiare qualcosa proprio nel reparto avanzato”. Tanto, sottolinea ancora il tecnico di Floridia, coi cinque cambi tutti saranno importantissimi.

Il Trapani, da parte sua, ha fatto intendere che vuole provare a cogliere ancora i play off. Dunque punterà alla vittoria: “Non sempre le intenzioni sono pari a quello che si riesce a fare. Noi abbiamo qualità e siamo in grado di vincerla”.