Al via corso "Tecnico superiore per la gestione di fonti e impianti energetici" Its Accademy Energy Lab per un connubio vincente tra mondo delle imprese e mondo della formazione

“Partirà il prossimo 20 dicembre il nuovo corso promosso da ITS Accademy Energy LAB “Tecnico superiore per la gestione di fonti e impianti energetici. Si tratta del primo di sei percorsi formativi che l’ITS Accademy Energy lab di Benevento attiverà nei prossimi mesi”.

Lo ha annunciato Maria Gabriella Fedele coordinatrice didattica dei corsi dell’ ITS Energy Lab che spiega: “25 i partecipanti selezionati che avranno l’opportunità di seguire i due anni di corso completamente gratuiti, metà dei quali in azienda e nei laboratori. Il Sannio ha assistito negli ultimi decenni ad una significativa emigrazione di giovani talenti, attratti da opportunità di crescita e di lavoro lontano dalla propria terra. Le iniziative dell’ITS Accademy Energy-lab mirano ad invertire questa tendenza offrendo ai corsisti un modello di formazione cosiddetto “duale” che intreccia proporzionalmente lo studio teorico in aula con l’attività pratica degli stage ‘on work’.”

“Confindustria Benevento è attivamente impegnata nella promozione dei corsi di studio offerti dall’ITS ha invece spiegato Clementina Donisi - vicepresidente di Confindustria e componente del CDA dell’Energy Lab - perché consapevole della difficoltà delle nostre imprese di trovare figure professionali idonee a supportare il tessuto produttivo locale e non, nello sviluppo del proprio business. Anche per questo motivo Confindustria ha deciso di ospitare le aule e i laboratori dell’Energy Lab nella sua nuova sede di Piazza Risorgimento, per rendere fisicamente vicini il mondo dell’impresa e quello della formazione. Il Sannio è una eccellenza nel comparto energetico delle rinnovabili e con i nostri corsi, intendiamo formare su scala nazionale, i migliori specialisti del settore”.

“La presenza attiva del mondo imprenditoriale nel nostro ITS è un importante valore aggiunto” ha infine dichiarato Gabriele Fasano Presidente dell’ITS Energy Lab “Ringrazio per l’importante contributo offerto in termini di contenuti e relazioni il Presidente dell’IVPC Group e di Confindustria Benevento Oreste Vigorito. Aver affidato anche la Presidenza del Comitato Scientifico ad un operatore di settore con grande esperienza come Claudio Monteforte, è un segnale importante per comprendere quanto siamo orientati a formare figure che possano trovare facilmente sbocchi lavorativi”.

Possono aderire ai corsi ITS, le persone in possesso del diploma di maturità con età compresa tra i 18 e i 35 anni.