Food delivery, ecco l'App Samneat, la rivoluzione parte della Valle Telesina VIDEO - Il progetto di Samnite di Ivo Pacelli e Salvatore Santillo, di San Salvatore Telesino

L'azienda Samnite ha lanciato la nuova applicazione di food delivery. Si chiama Samneat ed è scaricabile da AppStore e GooglePlay.

L’applicazione di food delivery nasce dal desiderio di incentivare lo sviluppo economico della Valle Telesina, supportando le varie attività locali e offrendo ai cittadini la possibilità di ordinare sia da casa o dovunque si trovino.

Servizio partito in dieci comuni: Telese Terme, San Salvatore Telesino, Amorosi, Puglianello, Faicchio, San Lorenzello, Guardia Sanframondi, Solopaca, Castelvenere e Cerreto Sannita, con un’espansione prevista nel prossimo futuro.

La piattaforma ovviamente funziona sia per sistemi Android che per Ios e gli ordini sono gestiti da rider che ritireranno e consegneranno i pasti in modo rapido ed efficiente.

Per garantire la sicurezza e la rapidità del servizio, Samneat adotterà un sistema di pagamento Samneat, al momento è uno dei progetti più promettenti dell'azienda Samnite. È sviluppato in collaborazione con Start & Go Innovative Solutions, con l’obiettivo di portare un servizio food delivery nella Valle Telesina e supportare le attività ristorative locali nella digitalizzazione. In particolare, Start & Go è un’azienda leader di consulenza informatica con sede a Siena, specializzata nella trasformazione digitale delle imprese.

Samnite è un’azienda innovativa nel campo dei servizi digitali per le aziende, nata dal desiderio di supportare le attività locali nella transizione verso il digitale. Rivolta sia alle aziende già esistenti che a quelle in fase di avvio offrendo loro soluzioni all’avanguardia per favorire lo sviluppo economico del territorio.

Fondata da Ivo Pacelli e Salvatore Santillo, entrambi di San Salvatore Telesino, l’azienda si propone di modernizzare le aziende attraverso servizi digitali, come lo sviluppo di siti web, app, consulenza aziendale, grafica e social media. Samnite è inoltre partner ufficiale di Odoo Shopify, garantendo soluzioni di alta qualità per l’e-commerce e la digitalizzazione aziendale.

Il nome Samnite richiama le radici del territorio - il Sannio - sottolineando il legame con la comunità e la volontà di portare innovazione nella Valle Telesina.