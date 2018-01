Cinque Stelle: nei listini bloccati solo due candidati sanniti Maglione terzo nel listino per la Camera, Ricciardi in terza posizione per il Senato

Pubblicati, dopo la tre giorni di Pescara del villaggio Rousseau i nomi dei candidati del Movimento Cinque Stelle per le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Per ora sul blog di Beppe Grillo, punto di riferimento della galassia Cinque Stelle, è possibile consultare unicamente l'elenco dei candidati nei collegi plurinominali di Camera e Senato. SOno soltanto due gli esponenti del mondo grillino sannita che si giocheranno un posto in Parlamento nei collegi plurinominali. Si tratta di Pasquale Maglione, che viene da Airola, candidato al terzo posto nel collegio 1 di Campania 2, per la Camera dei Deputati dietro il capolista Carlo Sibilia, deputato uscente del Movimento Cinque Stelle e dietro Maria Pallini. L'altra sannita in corsa è Sabrina Ricciardi, per il Senato, in terza posizione: battaglia durissima per una eventuale elezione in questo caso. Da rumors interni al Movimento Cinque Stelle sannita trapela malumore per l'eseguità del numero di rappresentanti sanniti all'interno dei collegi plurinominali: un'occasione che i grillini sanniti ritengono si sarebbe potuta sfruttare meglio.