Santanelli: "Nessuna alleanza fuori dal centrodestra" La candidata di Fratelli d'Italia: "Noi non tradiamo gli elettori"

Nessuna disponibilità ad "inciuci", lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, lo ribadisce la candidata nel Sannio Ida Santanelli: "La scorsa legislatura si è caratterizzata come quella che ha visto il più alto numero di cambi di casacca, con la continua transumanza di deputati e senatori da un partito all'altro, compresi i presunti onesti del movimento 5 stelle.

Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia- fonte Openpolis, il Sole 24 ore- si é caratterizzato non solo per la compattezza e coerenza ma anche per il suo indice di produttività legislativa, risultando il primo partito per numero di disegni di legge e di emendamenti proposti.

In particolare, l'on.Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia è risultato il deputato più produttivo in Campania. A dimostrazione che nelle Istituzioni la presenza fisica se non è sostanziata da professionalità, dedizione ed esperienza non é solo inutile ma rischia di diventare dannosa.

Per certificare ulteriormente la nostra affidabilità, domenica scorsa Giorgia Meloni ha promosso, con tutti i candidati di Fratelli d'Italia, una manifestazione contro ogni governo di "inciucio".

Anche io ho sottoscritto il patto con il quale mi sono impegnata a rifiutare un'eventuale ipotesi di accordo che non rispetti il programma condiviso con gli alleati del centro destra e con il quale ci siamo presentati agli elettori.

Se il centro destra non dovesse avere la maggioranza per andare al governo, i parlamentari di Fratelli d'Italia non saranno disposti ad avallare alleanze trasversali e inconciliabili dal punto di vista valoriale e progettuale, restando convintamente all'opposizione. Senza "se" e senza "ma". Perché noi crediamo in un impegno politico leale, onesto e libero. Noi non tradiamo gli elettori!"