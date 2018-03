I Cinque Stelle: "Auguri a Mastella di pronta guarigione" La nota del Movimento dopo l'incidente capitato al sindaco

Anche i portavoce in consiglio comunale del Movimento Cinque Stelle, Marianna Farese e Nicola Sguera, esprimono vicinanza al sindaco Mastella dopo il grave incidente stradale in cui è stato coinvolto: "Il M5S di Benevento esprime rammarico per l’incidente accaduto al Sindaco e al consigliere Parente, accompagnato dai più fervidi auguri di una pronta guarigione e del rapido ritorno in città alla guida dell’Amministrazione".