Bene confiscato, Mastella chiede tavolo istituzionale Il sindaco scrive al prefetto: "va dato diritto alla collettività di utilizzare quel bene"

Il sindaco Clemente Mastella ha chiesto stamani al prefetto Paola Galeone di farsi promotore della costituzione di un tavolo istituzionale relativamente alla questione dell’immobile di contrada Olivola confiscato alla criminalità organizzata, “invitando i soggetti interessati - tra i quali certamente le associazioni di solidarietà sociale, la Regione Campania e l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – al fine di esaminare tutti gli aspetti della questione ed agevolare, anche in termini di sostenibilità economica, l’utilizzazione del bene da parte del Comune o una destinazione alternativa, così da conferire effettività al diritto della collettività di riutilizzare i beni sottratti alle organizzazioni criminali e di riaffermare il significato simbolico insito nella destinazione dei beni in questione per finalità istituzionali o sociali”.

Nella nota trasmessa alla Prefettura il sindaco Mastella ha anche ricordato che nel corso del “sopralluogo effettuato dai rappresentanti del Comune e collaboratori del coadiutore, è stato accertato che l’immobile è stato oggetto di veri propri atti di vandalismo, di danneggiamento e di utilizzazione impropria, quale l’accumulo e lo stoccaggio di rifiuti speciali, da parte di persone non identificate che lo hanno reso assolutamente inagibile e inadeguato a qualsiasi impiego” e che “allorquando il Comune nello scorso mese di ottobre aveva manifestato interesse alla sua acquisizione, l’immobile era risultato in discreto stato di conservazione”.

Di qui, conseguentemente, la richiesta di costituire un tavolo istituzionale che comprenda anche la Regione Campania, così come anticipato ieri dallo stesso sindaco Mastella all’assessore regionale alla Sicurezza, Franco Roberti, a margine dell’incontro tenutosi a Villa Pignatelli per presentare il Piano per il lavoro della Campania.