Pietrelcina, l'assessore Orlando aderisce a Forza Italia Il commissario Mauro: “Ringrazio a nome del coordinamento provinciale, l’assessore Orlando ”

“Ho scelto di aderire a Forza Italia poiché con il Commissario Provinciale condivido lo sforzo di un progetto comune per il nostro territorio. In poco più di tre mesi dalla sua nomina, Domenico Mauro ha mostrato un’attenzione alle comunità, un attivismo sulle questioni più importanti che altri prima di lui non hanno manifestato per anni”.

Con questa premessa, Roberto Orlando, consigliere e assessore comunale di Pietrelcina, con delega all’agricoltura, alle attività produttive e alla manutenzione, ha illustrato la sua adesione al partito azzurro.

“Ho altresì apprezzato la sua caparbietà nell’accompagnare sempre alla denuncia la proposta per affrontare i singoli problemi. Questo è a mio modo di vedere, la sola strada per fare una politica diversa, apprezzata dai cittadini, vicina alle reali istante delle nostre comunità”.

“Ringrazio anche a nome dell’intero coordinamento provinciale, l’assessore Orlando– ha commentato il commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro – che si unisce a una squadra di dirigenti e amministratori che cresce in numero e in qualità ogni giorno.

Con lui, così come con tutti gli altri amministratori che in questi mesi si sono avvicinati al partito, portiamo avanti una strategia di difesa e valorizzazione delle nostre comunità. A breve, ci attende l’importante passaggio dell’elezione del nuovo Presidente della Provincia, e sono certo che sapremo dare prova di unità, compattezza e di una comune visione strategica”.