Giuseppe Maria Maturo riconfermato sindaco Riconfermata la fascia tricolore per il candidato di Uniti per Cusano"

Con 1733 voti Giuseppe Maria Maturo è stato riconfermato sindaco di Cusano Mutri con il 58,77 per cento di preferenze andate alla sua lista “Uniti per Cusano”. S ferma a 1203 voti lo sfidante Vincenzo Basile di “Scegliamo Cusano” che ha ottenuto 4 seggi. Zero posti in consiglio comunale, invece per “Alternativa” con il candidato sindaco Stefano Cirillo che ha ottenuto 13 voti.