Lonardo: "Forza Italia? Dato ottimo nel Sannio, altrove no!" La senatrice: "Mastella con la sinistra? No, ma senza primarie si complica tutto"



Sulle recenti elezioni Europee interviene la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, rivendicando il risultato di Forza Italia e giudicandolo assolutamente positivo: “Consideriamo notevole il risultato conseguito da Forza Italia a Benevento, soprattutto alla luce delle condizioni politiche generali. Basta osservare alcuni dati: Forza Italia in provincia di Benevento ha ottenuto la percentuale più alta tra tutte le province campane e la settima in assoluto a livello nazionale; la nostra giovane candidata ha sfiorato le 20.000 preferenze superando di gran lunga nomi di prestigio e di notevole esperienza politica che pur si sono impegnati spasmodicamente nel corso di questa campagna elettorale".



La Lonardo poi analizza anche il dato di Ceppaloni: " Per quanto attiene poi Ceppaloni, diventato improvvisamente uno dei centri di maggiore attenzione mediatica, mi preme evidenziare che Forza Italia è aumentata del 1,5% rispetto alle Politiche dello scorso anno. Mi preme, inoltre, altresì ricordare, per chi l’avesse eventualmente dimenticato, che l’onorevole Mastella è sempre arrivato primo, sia come preferenze che come partito che rappresentava, in tutte le competizioni elettorali amministrative e politiche in cui si è candidato. Mi pare evidente, e persino scontato, che una candidata estranea a quel dato affettivo che Ceppaloni ha sempre dimostrato nei confronti dell’onorevole Mastella non potesse conseguire lo stesso dato elettorale, soprattutto in un momento come questo".





Sul dato relativo alle preferenze per Berlusconi, leader di Forza Italia e terzo a Benevento dietro Molly Chiusolo e Aldo Patriciello la Lonardo rilancia: "A chi ci addebita il fatto che l’onorevole Berlusconi sia arrivato solo terzo in provincia di Benevento ricordo che ci siamo impegnati fortemente per sostenere la sua candidatura ma che, a differenza di altre province come Salerno e Avellino, in provincia di Benevento c’erano due candidati locali, e non uno solo. Il che portava i nostri elettori ad occupare due spazi, data anche la dimensione più localistica determinata dal numero più ristretto di elettori. Altri spazi, inoltre, sono stati occupati anche da candidati che sono venuti costantemente nella nostra provincia, avendo un precedente radicamento sul territorio. E poi non si comprende perché si parli solo di Benevento e non, per esempio, di Caserta dove pure c’era un solo candidato locale, o di Reggio Calabria, di Vibo Valentia, del Molise e di altre realtà dove pure si è registrato lo stesso dato".



Non è in campo invece, secondo la Lonardo, l'ipotesi di un avvicinamento tra Forza Italia e centrosinistra, o meglio, tra Mastella e centrosinistra: "Quanto, infine, ad alcune malevoli interpretazioni riguardanti l’ipotesi di possibili future alleanze da parte dell’onorevole Mastella con la sinistra mi limito semplicemente a definirle piuttosto singolari, avendo egli chiesto lo svolgimento di primarie tra i partiti di centrodestra. Schieramento quest’ultimo che, è superfluo ricordarlo, rimane alternativo a chi attualmente governa la Regione Campania. Di conseguenza ribadisco la richiesta avanzata non solo dall’onorevole Mastella, ma da tutto il gruppo dirigente delle aree interne, che occorrerà soprattutto porre al centro del futuro progetto politico il rilancio delle nostre aree, duramente colpite dalla crisi economica in atto, dalla depressione di investimenti e dalla fuga di cervelli, soprattutto da quelli più giovani. Un’emigrazione di gran lunga superiore rispetto al dato degli immigrati che arrivano. Parliamo di un 15% di giovani che lasciano il nostro territorio a fronte del 3% di arrivi. E’ su questo grave problema che noi chiediamo un’attenzione particolare".



Ribadita invece la necessità di un confronto interno al partito e la richiesta di primarie: "Confermiamo infine la richiesta, che avanzeremo anche nella riunione regionale (e non solo) di Forza Italia che auspichiamo si tenga al più presto, di organizzare le primarie di coalizione, oppure, laddove nell’ambito degli assetti nazionali dovesse toccare a Forza Italia la guida della coalizione in Campania, di fare le primarie all’interno del nostro partito. Se ciò non dovesse accadere, evidentemente chi vi si opporrà se ne assumerà le conseguenze e verrà ridiscusso tutto in generale. In ogni caso, per noi viene prima il Sud e poi tutto il resto”.