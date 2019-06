Strutture ricettive: scatta obbligo del piano anti legionella Lo ha comunicato l'assessore Picucci

L’assessore al Commercio, Oberdan Picucci, rende noto che, nell’ambito delle attività di controllo affidate alle competenze del Dipartimento prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ed in applicazione delle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, tutte le strutture turistico-ricettive presenti sul territorio comunale devono far pervenire al Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Benevento, in formato cartaceo (all’indirizzo via P. Mascellaro n. 1 – Benevento) o mediante posta elettronica certificata (dp.direzione@pec.aslbenevento.it,), i piani di sorveglianza adottati per il controllo della legionella accludendo la copia dei risultati di analisi relativi agli accertamenti eseguiti.