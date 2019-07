Fondo Valle Isclero e Vitulanese: approvato cronoprogramma Provvedimenti di Di Maria per consentire la definitiva concessione delle risorse finanziarie

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, con due distinti provvedimenti, ha approvato il crono programma, la relazione esplicativa delle attività e i quadri economici di spesa di due assi viari in corso di completamento utilizzando le risorse finanziarie per circa 55 milioni di Euro mobilitati dalla delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 54 del 1° dicembre 2016 (Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato ai sensi della legge n.190/2014).

I provvedimenti adottati da Di Maria, su Relazione del Settore Tecnico dell’Ente, sono propedeutici alla definitiva concessione delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania che è il soggetto attuatore degli interventi: le prossime tappe saranno i progetti esecutivi e le relative gare d’appalto.

Le opere a farsi riguardano:

-il completamento funzionale dell’arteria Fondo Valle Isclero in direzione Valle Caudina – Statale n.7 Appia - 3° Lotto per 9,3 M€ per la gran parte in territorio del Comune di Sant’Agata de’ Goti;

-il completamento funzionale dell’arteria Fondo Valle Vitulanese in direzione Valle Caudina Statale. n.7 Appia – 3° Lotto (Ex IV Lotto) e bretella di collegamento alla SS Appia – 1° stralcio funzionale dalla rotonda di Foglianise fino a Castelpoto per 45,56 M€.