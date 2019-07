"L'approvazione definitiva del CIPE è una notizia storica" La soddisfazione del consigliere regionale del Pd, Erasmo Mortaruolo per la novità sulla Telesina

“Il raddoppio della Strada Statale 372 Telesina è stato approvato in via definitiva dal CIPE. È una notizia straordinariamente positiva che appartiene a quella politica del fare che ha contraddistinto l'operato del Partito Democratico in questi ultimi anni di guida del Paese e in particolare l'azione del nostro Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti".

Così il Consigliere regionale e componente della Commissione Trasporti della Campania, Erasmo Mortaruolo che ricorda: "la meticolosità e il rigore con i quali l'onorevole Umberto Del Basso De Caro ha seguito tutto l'iter necessario per dare una svolta a un'opera strategica e rilevante per il Sannio, la Campania e per il Mezzogiorno dalla progettazione alla ricerca delle fonti di finanziamento. È una notizia storica e la conclusione di un percorso progettuale molto complesso per un'opera vitale sul piano infrastrutturale e per il rilancio dell'economia del nostro territorio”.