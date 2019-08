Lega sannita: "Crisi colpa Cinque Stelle, noi col capitano" Santamaria: "Capricciosi e testardi: ora faranno un governo globalista"



Nessun dubbio per il gruppo autonono leghista di Benevento, in questa crisi bisogna stringersi attorno a Salvini: "Il gruppo autonomo leghista di Benevento intende, con vigore e fermezza, esprimere la massima vicinanza a Matteo Salvini, segretario federale della Lega.

Il gruppo autonomo, composto da amministratori, tesserati e simpatizzanti, si unisce e stringe attorno alla figura di Salvini come l'antica testuggine della falange romana.

Nella giornata di ieri, al Senato, sono stati ascoltati solo insulti, è avvenuto un autentico tiro al bersaglio, un tutti contro uno in stile maxiprocesso che certifica un dato di fatto: Matteo Salvini è l'unico leader del centro-destra, che rappresenta la maggioranza del paese".

E' il Movimento Cinque Stelle che ha causato l'attuale pantano istituzionale, secondo Santamaria: "Sempre al Senato sono stati utilizzati i termini "coerenza" e "lealtà", termini abusati e profanati soprattutto dal Movimento 5 stelle.

È giusto rammentare due gravi transizioni avvenute poche settimane fa da parte dei grillini: 1) l’elezione del Presidente della Commissione con il supporto determinante e coerente dei 5 Stelle; 2) la simultanea e leale elezione a vice presidente del Parlamento europeo di un esponente cinque stelle.

Ambedue azioni che non hanno tenuto conto della volontà degli italiani alle urne, volontà che aveva premiato la Lega con il mandato di cambiare l’Europa dei burocrati, così come sancito nel testo del fu Contratto di governo.

È lapalissiana la ricerca di una sintesi fra il capo dei cinque stelle, Beppe Grillo e quello della sinistra, Matteo Renzi; ricerca che spiega i continui, ripetuti e capricciosi "no" pentastellati alle proposte leghiste contenute nel fu Contratto di governo.

La Lega ha avuto la forza, la dignità e il coraggio di smascherare questa sintesi in parlamento e di spiegarla chiaramente agli italiani".

Santamaria poi si interroga : "Dopo il governo gialloverde di stampo populista sta per arrivare il governo giallofucsia di stampo globalista? Siamo pronti alle barricate! Voglio ricordare che dalle elezioni non si può sempre fuggire a vita. Andiamo avanti senza paura“.

Il gruppo, che rappresenta la vera anima leghista nel Sannio, è pronto a sostenere l'azione di opposizione, azione che sarà incisiva, incessante e senza sosta.

A coadiuvare l'azione di opposizione del gruppo campeggiano anche i nomi di altri storici esponenti leghisti: Stefano D'Agostino, coordinatore regionale alle politiche agricole e alimentari ed Alfonso Muscetti, già dirigente di partito ai tempi di "Noi con Salvini".

Il raggruppamento di amici e simpatizzanti leghisti è già proiettato a settembre, esattamente al giorno 15, avendo già pianificato ed organizzato la trasferta in terra bergamasca per la festa di Pontida 2019".