De Caro: "Regionali: alleanze anche con Dema e Cinque Stelle" Il deputato a Napoli ha presentato la civica "Cittadino Sud": "Va ricercata ogni possibile intesa"

Oggi “presentiamo le liste, cioè la nostra volontà di impegnarci in modo diretto nelle cinque province campane”. Lo ha detto il deputato dem Umberto Del Basso de Caro a margine della conferenza stampa in cui, all’hotel Santa Lucia di Napoli, è stata presentata la lista civica ‘Cittadino Sud’ per le prossime regionali in Campania.

“Sono assolutamente persuaso – aggiunge Del Basso de Caro – della linea del partito nazionale di ricercare ogni possibile intesa, anche a livello regionale, con il Movimento 5 Stelle e, in Campania, per quanto mi riguarda, anche con de Magistris e il gruppo demA. Dobbiamo dar vita ad un centrosinistra ampio, allargato ed inclusivo”.