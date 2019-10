Contro il "Taglio dei parlamentari", primo incontro nel Sannio Domani a Benevento verso la costituzione del comitato referendario

L'intenzione reale di un gruppo di persone di promuovere un vero e proprio comitato referendario contro la recente legge sul taglio dei parlamentari arriva dal Sannio. L'iniziativa è stata organizzata da cittadini, sindaci ed ex parlamentari come Giovanni Zarro che con Fioravante Bosco, Fabrizio D'Orta, Assunta Fiengo, Antonio Follo, Pasquale Garofalo, Giuseppe Iodice, Michele Napolitano, Domenico Ocone e Michelantonio Panarese hanno indetto un incontro che si terrà domani 18 ottobre, alle 17 presso il Palazzo del Volontariato, (ex Caserma Vigili del Fuoco) per discutere la recente riforma costituzionale: “Taglio dei parlamentari”. Inoltre, sulla scorta della discussione si deciderà se avviare la costituzione di un comitato referendario. Al dibattito parteciperà anche il professore Casamassima dell’Università del Sannio.