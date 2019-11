"Allerta meteo, sindaci costretti a chiudere scuole" Interrogazione della senatrice Lonardo: "Sia la protezione civile a decidere"



“Nelle ultime settimane il nostro Paese è stato colpito da numerose precipitazioni che hanno creato, in alcuni casi, gravi danni per le infrastrutture stradali e scolastiche in molti Comuni d’Italia.

La situazione meteorologica, a causa dei cambiamenti climatici, continua ad essere molto incerta, crea sempre maggiori problemi e numerosi Sindaci sono spesso vincolati, nell'esecuzione delle loro prerogative, tra le responsabilità, anche penali, al fine di garantire la sicurezza degli edifici e la garanzia dello svolgimento delle attività didattiche.

Lo stato di molti edifici scolastici italiani, infatti, versa in condizioni precarie e sarebbe opportuno un intervento strutturale e programmatico che coinvolga anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di evitare disagi per le famiglie e gli studenti, dovuti spesso all'impossibilità di svolgere attività didattiche, nonché per ridefinire un quadro normativo che non lasci ai Sindaci la responsabilità ultima delle scelte assunte in merito all'agibilità degli edifici. Per tali motivi, ho presentato in Senato una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, ed al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per chiedere di sapere se non intendano avviare un tavolo permanente con l'Associazione dei Comuni italiani, al fine di addivenire ad una soluzione di queste problematiche. Ho chiesto, altresì, di sapere quali misure intendano attuare, ciascuno per la propria competenza, al fine di garantire l'attività dei Sindaci e contestualmente il regolare svolgimento delle attività didattiche, ed, infine, se non ritengano che debba essere la protezione civile nazionale a vincolare i Sindaci per le eventuali loro ordinanze di chiusura”. Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.