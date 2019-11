Regionali. Mastella: resto al centro... nasce Meglio noi VIDEO Il sindaco commenta la candidatura di Caldoro per Forza Italia: prendo atto delle decisioni altrui

“La chiamerò "Meglio noi", chiaramente una provocazione per dire che nonostante tutti i difetti governavamo meglio noi”.

Clemente Mastella conferma le intenzioni espresse attraverso la sua pagina facebook di creare una propria lista per le Regionali.

Il sindaco di Benevento chiarisce che avrebbe preferito le primarie, che la sfida sarà dura e che c'è ancora molto da fare.

Ma è deciso sul correre con una propria lista.

E sulla rottura con Forza Italia non conferma e non smentisce. “Avrò una lista mia ma sono all'interno dell'area di centro... De Luca è dall'altra parte della strada. Io sto al confine... ma di qua”.

“Non sono stato chiamato a decidere e quindi prendo atto delle decisioni altrui” ha commentanto il sindaco riguardo all'indicazione di Stefano Caldoro scelto come candidato di Forza Italia per la Regione, come annunciato ieri da Silvio Berlusconi nell’incontro convocato in Senato con tutti i responsabili dei dipartimenti e con i gruppi parlamentari di Forza Italia.