Di Maio nel Sannio, Maglione: occasione di confronto Domani la visita del Ministro degli Esteri a Guardia Sanframondi

Domani, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sarà nel Sannio. L’incontro è previsto alle ore 12,30 presso la Società Cooperativa Agricola "La Guardiense", a Guardia Sanframondi. Ad accoglierlo ci saranno i cittadini, gli attivisti, i portavoce del M5S, le autorità locali e il Presidente del Consiglio d’Amministrazione de “La Guardiense”, Domizio Pigna.

Dopo il benvenuto e i saluti iniziali, il ministro visiterà il punto vendita della cooperativa, dove si terrà la presentazione Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019. A seguire il ministro visiterà la cantina accompagnato dalle autorità e dai soci della cooperativa. La visita nel Sannio si concluderà con un momento dedicato agli attivisti del M5S che si confronteranno con il capo del MoVimento nel corso del pranzo, cui prenderanno parte anche i portavoce locali.

“La visita del ministro Di Maio è un’occasione per celebrare le specialità vinicole del territorio e quindi Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019, ma sarà anche un'occasione di confronto. Ecco perché a seguire, ci sarà un momento dedicato agli attivisti che pranzeranno con il capo del MoVimento, rappresentando le attività e le iniziative portate avanti nel Sannio in questi anni. Come portavoce, insieme a tutti i miei colleghi sanniti, sono felice che chi lotta per il M5S, rappresentando una roccaforte delle nostre idee sul territorio, abbia l’occasione di confrontarsi direttamente con il nostro più alto rappresentante all’interno delle istituzioni”, queste le parole del deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione.