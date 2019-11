Caldoro nel Sannio per le Regionali Primo incontro pubblico organizzato dall'ex assessore Vittorio Fucci ad Airola

Si è tenuto, ad Airola, il primo incontro nel Sannio del candidato a Governatore della Campania per il centrodestra, Stefano Caldoro, organizzato del già Assessore Regionale Vittorio Fucci. All’appuntamento hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori, nonché rappresentanti di Associazioni, Movimenti e categorie del Sannio.

Dopo il saluto e l’introduzione dell’ex Assessore Regionale Vittorio Fucci, che, nel salutare l’amico Caldoro, ha rappresentato al candidato Governatore le drammatiche ed ataviche problematiche del Sannio che attendono una rapida risoluzione per scongiurare la desertificazione e, quindi, la morte del territorio Sannita, hanno preso la parola diversi partecipanti che, mettendo in luce le annose e drammatiche problematiche del Sannio, hanno espresso il proprio compiacimento per la scelta di Caldoro come candidato Governatore.

Caldoro ha poi ricordato le iniziative che la sua giunta aveva preso e portato a termine in favore del Sannio e delle zone interne in genere, ha assunto l’impegno sacrosanto di ritenere preminenti le problematiche del Sannio e ha dichiarato che si adopererà con tutte le sue forze per la risoluzione delle stesse.