Di Maio: Regionali? Chi vuole correre con De Luca se ne vada Il capo politico del Movimento Cinque Stelle così a pranzo a Guardia Sanframondi con gli attivisti

"Nel 2020 ci saranno le elezioni regionali in Campania, io vedo che De Luca ci sta corteggiando, se c'è qualcuno che vuole andare con De Luca alle elezioni regionali si alzi ed esca da quella porta...".

Luigi Di Maio sgombra il campo da ogni possibile fraintendimento nel pranzo con gli attivisti del Movimento Cinque Stelle durante la sua visita a Guardia Sanframondi.

Dopo l'incontro ufficiale del Ministro degli Esteri con la realtà del progetto Sannia Falanghina Città del Vino 2019 il capo politico del Movimento ha riunito i suoi e ha chiarito strada percorsa e obiettivi.

“Siamo sempre stati l'alternativa ai due poli – ha spiegato - , così rappresentiamo una possibilità di riscatto per gli italiani altrimenti ci annulliamo. È chiaro che dove non siamo pronti è più onesto dire ai cittadini che non ci presentiamo". Lo ha ribadito più volte, Di Maio, nel suo lungo tour tra Napoli, Salerno e Benevento.