Mastella: "Governo cade: Di Maio rivuole accordo con Salvini" Il sindaco: "Di Maio è un leader finito. Bisognerà capire che fa Salvini, se ascolta Di Maio o no"

Cade anche il governo giallorosso? Sì secondo il sindaco Mastella, che si lancia in un'analisi su quel che potrebbe avvenire nello scacchiere politico italiano di qui a qualche mese, con inevitabili ripercussioni anche per la Campania chiamata a rinnovare il consiglio regionale:

“Ritengo che ormai le elezioni politiche anticipate siano prossime ed è probabile che si svolgano contestualmente alle regionali. E’ evidente, infatti, che Di Maio vuole rompere per poi fare un accordo con Salvini. Di Maio come leader è ormai finito. Questa è la sua unica possibilità di sopravvivenza e conseguentemente finirà per spaccare il Movimento 5 Stelle. Il premier Conte, a sua volta, farà anche lui una lista. Resta solo da capire cosa farà Salvini: resterà fedele all’alleanza di centrodestra o farà come alle scorse elezioni politiche? Di certo Di Maio lo inseguirà.

In ogni caso appare ormai lampante che sono troppe le contraddizioni esistenti in questo governo. L’attuale alleanza non è più in grado di reggere. Le elezioni, tra l’altro, sono utili anche a Di Battista che, stanco di girare inutilmente il mondo, punta ad avere un seggio parlamentare. A questo punto, quindi, la via pare ormai segnata”.