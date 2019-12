Raddoppio Telesina. Niente stop, da Mastella solo allarmismi La senatrice del M5S Ricciardi: una fake news, il sindaco ama sensazionalismi

"Sulla Telese-Caianello Mastella continua a fare inutile allarmismo. Con i piagnistei e la disinformazione non si va da nessuna parte. Mi sono personalmente premurata di accertare se le notizie che il sindaco ha diffuso avessero qualche fondamento, ma sia fonti autorevoli interne ad Anas che il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri mi hanno garantito che non c’è alcuna veridicità in ciò che afferma Mastella".

Così Sabrina Ricciardi, la senatrice pentastellata smentisce l'annuncio del sindaco di Benevento di uno stop ai lavori per il radddoppio della Telesina.

"Un primo cittadino - prosegue Ricciardi - non può diffondere notizie false senza prima appurarne l’attendibilità. La verità è che il progetto del raddoppio della Telese-Caianello non era all’ordine del giorno del Cda del 12 dicembre. Quindi non c’è stato alcun rinvio. L’intervento sulla Telesina, per il quale sono stati già approntati 400 milioni di euro, è programmato in Consiglio di Amministrazione di Anas per la relativa approvazione, nella seduta di venerdì prossimo 20 dicembre. Potrei capire lo sfogo e l’amarezza se il progetto fosse stato bocciato in Cda, ma come si fa a fasciarsi la testa prima di rompersela, peraltro sulla base di chiacchiere da bar? Attendiamo fiduciosi quella data prima di sparare sentenze, ed evitiamo pericolose fughe in avanti. Così facendo si rischia solo di delegittimare Anas proprio nell’imminenza della decisione finale e generare disfattismo con relative reazioni della gente che è confusa, perché sente parlare del raddoppio della Caianello da ben 18 anni e ormai non sa più cosa pensare. Mastella non può utilizzare la conferenza stampa per il terremoto per diffondere una fake news sulla Telese-Caianello. Lui ama le uscite ad effetto, adora fare sensazionalismo, si alimenta di protagonismo, senza rendersi conto che ciò che sbandiera provoca spesso delle reazioni della gente, e in alcuni casi anche agitazione. Mastella sappia che gli stiamo addosso, siamo vigili sui suoi ripetuti proclami, non ultimo quello sul depuratore: in conferenza oggi c’era una persona del mio staff che ha rivolto domande pertinenti a lui e a Rolle che hanno ricevuto risposte solo parziali. Nei prossimi giorni incontrerò il commissario perché vogliamo vederci chiaro".