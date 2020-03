Partecipazione X S. Lorenzello dona mascherine 700 mini kit per la tutela della salute

"Il gruppo Partecipazione X San Lorenzello - guidato da Nadia Di Cerbo -, vista la mancanza dei dispositivi di protezione, mascherine e guanti, e visto che nel paese non c’è un punto dove è possibile reperirle non potevano assolutamente non intervenire per il rispetto e l'amore che nutrono nei confronti della comunità tutta. Abbiamo provveduto a donare oltre 700 mini kit per la tutela della salute, consegnandoli ad alcune attività commerciali che gentilmente hanno accordato la loro preziosa disponibilità e collaborazione a distribuirlo a chi ne ha bisogno. San Lorenzello è una comunità forte e solidale ed insieme ce la faremo".