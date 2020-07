Il movimento Autonomi e Partite Iva ha incontrato Caldoro Presente il coordinatore sannita, Fabrizio Romano. Illustrati i progetti per le aree interne

Il movimento campano Autonomi e Partite Iva ieri in Regione ha incontrato per la seconda volta il candidato alla presidenza Stefano Caldoro. Il coordinatore regionale Giuseppe Calvanese (nella foto) ha presentato il punti salienti del programma nazionale del Movimento. In aggiunta è stato illustrato dal coordinatore sannita Fabrizio Romano, delegato anche dal collega casertano Antonio Paone, un progetto sul rilancio economico e turistico della regione con un "Tour della Campania". Si tratta di un'iniziativa che prevede tappe in ogni città. “Proposta – spiega Romano - molto connessa a quella del coordinatore di Napoli Giuseppe Verniero che ha parlato del programma per fronteggiare la desertificazione di attività commerciali dei centri cittadini e che ben presto verrà presentata in maniera dettagliata”.

Il Movimento ha anche rinnovato le proposte sul potenziamento dei collegamenti con le zone interne come la Caserta - Benevento o il miglioramento dei collegamenti dell'alta Irpinia ove sono presenti molte attività del settore alberghiero e ristorazione attualmente molto in difficoltà a causa del covid-19.